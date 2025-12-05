Допомога Україні розколює уряд Італії, коаліція на межі конфлікту, - Bloomberg

У коаліційному уряді Джорджії Мелоні посилюється напруження через питання продовження підтримки України в 2026 році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Вloomberg.

У четвер партія "Ліга" публічно заявила, що мільярди заморожених російських активів у ЄС мають бути повернуті Москві. Цю позицію різко спростував міністр закордонних справ Антоніо Таяні.

"Лінію визначає прем’єр-міністр, і я її повністю підтримую", - заявив він.

Дискусії загострилися напередодні ухвалення рішення, чи надсилатиме Італія черговий пакет допомоги Києву у 2026 році. Голосування в уряді, яке мали провести у четвер, перенесли.

Мелоні, яка уникає акценту на конфліктах у коаліції, пояснила затримку "логістичними причинами" та запевнила, що указ все ж буде ухвалено.

Водночас розбіжності поглиблюються і через те, що країни ЄС досі не можуть визначитися, як саме використовувати заморожені активи РФ. Значна їх частина перебуває у Бельгії, яка виступає проти використання цих коштів через "надмірні юридичні та фінансові ризики".

Попри офіційні заяви Рима про незмінність позиції щодо України, внутрішня політика, виборчі цикли та геополітичний тиск роблять позиції Італії дедалі неоднозначнішими.

Додатковою ознакою цієї тенденції стали слова Таяні цього тижня. Він заявив, що участь Італії у програмі НАТО з постачання американської зброї Україні наразі є передчасною через триваючі переговори щодо миру. Хоча в жовтні уряд уперше дав сигнал про готовність долучитися до цього механізму.

Міністр оборони Гвідо Крозетто, союзник Мелоні з партії "Брати Італії", намагався зняти напругу та назвав позицію "Ліги" стабільною.

"Вони завжди підтримували допомогу Україні. Думаю, так буде і тепер", - заявив він на телеканалі Rai.

Підтримка Італії

Італія залишається однією з ключових держав ЄС, що підтримують Україну, але внутрішні політичні процеси дедалі сильніше впливають на зовнішньополітичні рішення.

Рік тому Мелоні активно виступала за зміцнення обороноздатності Києва, підписувала угоди про поставки систем ППО та неодноразово закликала партнерів збільшувати допомогу.

Однак у 2024-2025 роках у коаліції почали з’являтися перші ознаки розламу, зокрема між партією Мелоні та більш скептично налаштованими "Лігою" та частиною політиків "Вперед, Італія".

На цьому тлі рішення про те, чи продовжить Італія стабільну військову підтримку Києва, набуває не лише зовнішньополітичного, а й важливого внутрішньополітичного значення.