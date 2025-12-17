Італія підтримує "репараційний кредит" для України, але з однією умовою, - Мелоні

Італія підтримує використання заморожених активів Росії для "репараційного кредиту" Україні, однак це має бути зроблено "на міцній правовій основі".

Про це заявила прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Corriere della Sera .

Мелоні зазначила, що Італія підтримує економічний тиск на Росію, але будь-який інструмент підтримки України, за її словами, має базуватися на верховенстві права.

"Італія вважає священним принципом, що саме Росія повинна платити за відновлення країни, яку вона напала, але це має бути зроблено на міцній правовій основі. Будь-який інструмент підтримки Києва повинен завжди відповідати нашим цінностям і правилам, на яких ґрунтується верховенство права", - заявила вона.

Італійський прем'єр переконана, що знайти рішення щодо використання російських активів на користь України буде не просто, адже свої заперечення можуть висловити й інші країни, окрім Бельгії.

"Ми вважаємо "короткозорим" зосереджувати увагу на єдиному суб'єкті, що володіє замороженими активами, тобто Бельгії, коли й інші країни-партнери мають заморожені активи у своїх фінансових системах", - зазначила Мелоні.

Вона також вважає, що Росія не готова до конструктивних переговорів, про що свідчать її тривалі атаки на українські міста.