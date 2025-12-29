Уряд Італії погодив продовження допомоги Україні, - ЗМІ

В понеділок, 29 грудня, уряд Італії на чолі з прем'єркою Джорджією Мелоні ухвалив рішення щодо надання Україні нового пакета військової допомоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Ansa .

Голова італійського уряду Джорджія Мелоні наголосила, що Італія підтримуватиме Україну "стільки, скільки буде потрібно" .

Рішення щодо продовження допомоги було схвалено попри опір правої партії "Ліга", яка виступає проти подальшої військової підтримки Києву.

Підтримка України Італією

Нагадаємо, що в Італії у 2025 році відбулися сильні внутрішні суперечності як між урядом і опозицією, так і усередині правлячої коаліції.

Мелоні рік тому активно виступала за зміцнення обороноздатності Києва, підписувала угоди про поставки систем ППО та неодноразово закликала партнерів збільшувати допомогу.

Проте у 2024-2025 роках у коаліції почали з’являтися перші ознаки розламу, зокрема між партією Мелоні та більш скептично налаштованими "Лігою" з частиною політиків "Вперед, Італія".

Це пояснює той факт, що у коаліційному уряді Джорджії Мелоні посилюється напруження через питання продовження підтримки України в 2026 році.

Зазначимо, нещодавно Джорджія Мелоні під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Римі натякнула на "болючі поступки" для України та підтримала старт переговорів з США.

Крім того, Мелоні повідомила про підтримку Італією використання заморожених російських активів для репараційного кредиту Україні. При цьому вона зауважила, що це має бути зроблено "на міцній правовій основі".

Раніше РБК-Україна повідомляло, що міністр оборони Італії Гвідо Крозетто анонсував формування 12-го пакета військової підтримки для України.