Правительство Италии согласовало продление помощи Украине, - СМИ

В понедельник, 29 декабря, правительство Италии во главе с премьером Джорджией Мелони приняло решение о предоставлении Украине нового пакета военной помощи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ansa .

Глава итальянского правительства Джорджия Мелони подчеркнула, что Италия будет поддерживать Украину "столько, сколько будет нужно" .

Решение о продлении помощи было принято несмотря на сопротивление правой партии "Лига", которая выступает против дальнейшей военной поддержки Киеву.

Поддержка Украины Италией

Напомним, что в Италии в 2025 году произошли сильные внутренние противоречия как между правительством и оппозицией, так и внутри правящей коалиции.

Мелони год назад активно выступала за укрепление обороноспособности Киева, подписывала соглашения о поставках систем ПВО и неоднократно призывала партнеров увеличивать помощь.

Однако в 2024-2025 годах в коалиции начали появляться первые признаки разлома, в частности между партией Мелони и более скептически настроенными "Лигой" с частью политиков "Вперед, Италия".

Это объясняет тот факт, что в коалиционном правительстве Джорджии Мелони усиливается напряжение из-за вопроса продолжения поддержки Украины в 2026 году.

Отметим, недавно Джорджия Мелони во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Риме намекнула на "болезненные уступки" для Украины и поддержала старт переговоров с США.

Кроме того, Мелони сообщила о поддержке Италией использования замороженных российских активов для репарационного кредита Украине. При этом она отметила, что это должно быть сделано "на прочной правовой основе".

Ранее РБК-Украина сообщало, что министр обороны Италии Гвидо Крозетто анонсировал формирование 12-го пакета военной поддержки для Украины.