Правительство Италии согласовало продление помощи Украине, - СМИ
В понедельник, 29 декабря, правительство Италии во главе с премьером Джорджией Мелони приняло решение о предоставлении Украине нового пакета военной помощи.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ansa.
Решение о продлении помощи было принято несмотря на сопротивление правой партии "Лига", которая выступает против дальнейшей военной поддержки Киеву.
Глава итальянского правительства Джорджия Мелони подчеркнула, что Италия будет поддерживать Украину "столько, сколько будет нужно".
Поддержка Украины Италией
Напомним, что в Италии в 2025 году произошли сильные внутренние противоречия как между правительством и оппозицией, так и внутри правящей коалиции.
Мелони год назад активно выступала за укрепление обороноспособности Киева, подписывала соглашения о поставках систем ПВО и неоднократно призывала партнеров увеличивать помощь.
Однако в 2024-2025 годах в коалиции начали появляться первые признаки разлома, в частности между партией Мелони и более скептически настроенными "Лигой" с частью политиков "Вперед, Италия".
Это объясняет тот факт, что в коалиционном правительстве Джорджии Мелони усиливается напряжение из-за вопроса продолжения поддержки Украины в 2026 году.
Отметим, недавно Джорджия Мелони во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Риме намекнула на "болезненные уступки" для Украины и поддержала старт переговоров с США.
Кроме того, Мелони сообщила о поддержке Италией использования замороженных российских активов для репарационного кредита Украине. При этом она отметила, что это должно быть сделано "на прочной правовой основе".
Ранее РБК-Украина сообщало, что министр обороны Италии Гвидо Крозетто анонсировал формирование 12-го пакета военной поддержки для Украины.