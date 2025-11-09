Уряд додав майже 40 мільйонів на національний кешбек: коли поновлять виплати

Що таке "Національний кешбек"

"Національний кешбек" - державна ініціатива, яка дозволяє повертати частину грошей за придбані українцями товари вітчизняного виробництва. Загалом учасники програми можуть отримати 10% від вартості покупок, зроблених у межах програми.

Мінімально дають дві гривні, максимально можна отримати до 3000 гривень. При цьому кошти нараховуються на спеціальний банківський рахунок. Витратити їх можна буде до кінця 2025 року, після чого залишки на рахунку анулюються.

Затримки виплат

Ще у жовтні українці почали активно повідомляти, що досі не прийшли виплати за "Національним кешбеком" за серпень. У листопаді до цього додалася відсутність виплат за вересень.

Виплати за місяць зазвичай нараховуються в кінці наступного місяця. Загалом зараз держава заборгувала учасникам програми за серпень та за вересень. При цьому в Мінекономіки 6 листопада повідомили, що за серпень виплати почнуться "наступного тижня". Там пояснили, що виплати стануть рекордними - за серпень потрібно виплатити 509 мільйонів гривень нацкешбеку.