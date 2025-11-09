Кабмин добавил почти 40 миллионов на национальный кэшбэк: когда возобновят выплаты

Что такое "Национальный кэшбек"

"Национальный кэшбек" - государственная инициатива, которая позволяет возвращать часть денег за приобретенные украинцами товары отечественного производства. В целом участники программы могут получить 10% от стоимости покупок, сделанных в рамках программы.

Минимально дают две гривны, максимально можно получить до 3000 гривен. При этом средства начисляются на специальный банковский счет. Потратить их можно будет до конца 2025 года, после чего остатки на счету аннулируются.

Задержки выплат

Еще в октябре украинцы начали активно сообщать, что до сих пор не пришли выплаты по "Национальному кэшбеку" за август. В ноябре к этому добавилось отсутствие выплат за сентябрь.

Выплаты за месяц обычно начисляются в конце следующего месяца. В общем сейчас государство задолжало участникам программы за август и за сентябрь. При этом в Минэкономики 6 ноября сообщили, что за август выплаты начнутся "на следующей неделе". Там объяснили, что выплаты станут рекордными - за август нужно выплатить 509 миллионов гривен нацкешбеку.