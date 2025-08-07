Урсула фон дер Ляєн обговорила з Зеленським наступні кроки до мирної угоди з РФ

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн провела розмову з президентом України Володимиром Зеленським. Обговорили наступні кроки на шляху до укладення мирної угоди з Росією.
Як передає РБК-Україна, про це глава Єврокомісії повідомила у соцмережі Х.
"Я розмовляла з Зеленським щодо подій останніх днів. Ми обговорили наступні кроки на шляху до укладення мирної угоди шляхом переговорів та майбутнього членства України в Європейському Союзі, а також її відбудови", - повідомила фон дер Ляєн.
Вона наголосила, що позиція Європи чітка.
"Ми повністю підтримуємо Україну. Ми продовжуватимемо відігравати активну роль у гарантуванні справедливого та тривалого миру", - зазначила глава Єврокомісії.
Зеленський також розповів про розмову з фон дер Ляєн.
"Поінформував про нашу розмову з президентом Трампом, про наявні дипломатичні можливості. Україна прагне реального та чесного закінчення цієї війни, і для нас важливо, що вся вільна Європа - з нами на цьому шляху", - зазначив президент.
Він подякував главі Єврокомісії за чітке бачення того, що обʼєднана Європа має брати участь в усіх процесах, які стосуються України.
"Євросоюз також матиме велике значення для реконструкції нашої країни після війни, і це один з найбільших за десятиліття економічних проєктів для всієї Європи. Тож голос Європи звучатиме у дипломатії", - додав Зеленський.
Нагадаємо, сьогодні у Європейській комісії заявили, що формат переговорів щодо завершення війни Росії проти України поки що не узгоджено. Тому наразі невідомо, чи братиме Європа участь у діалозі.
Представник Єврокомісії Аріанна Подеста зазначила, що представники ЄС перебувають у постійному контакті з українськими чиновниками та європейськими лідерами. Переговори та контакти "тривають на всіх рівнях".
Вона також прокоментувала чутки щодо можливих тристоронніх переговорів між президентом України Володимиром Зеленським, президентом США Дональдом Трампом і російським диктатором Володимиром Путіним без участі представників Європи. За її словами, ще "не було жодного рішення щодо формату".
Раніше видання The New York Times із посиланням на власні джерела написало, що президент США Дональд Трамп хоче наступного тижня зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним.
Після цього американський лідер заявив, що планує зустріч із Путіним і президентом України Володимиром Зеленським. При цьому, як стверджують співрозмовники видання, Європі місця за столом переговорів не виділили.
Трамп повідомив про свої плани під час переговорів з європейськими лідерами й вони нібито погодилися.
Додамо, раніше голова МЗС Франції Жан-Ноель Барро заявляв, що Європа хоче брати участь у переговорах щодо України вже після припинення вогню.