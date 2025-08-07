Урсула фон дер Ляєн обговорила з Зеленським наступні кроки до мирної угоди з РФ

"Я розмовляла з Зеленським щодо подій останніх днів. Ми обговорили наступні кроки на шляху до укладення мирної угоди шляхом переговорів та майбутнього членства України в Європейському Союзі, а також її відбудови", - повідомила фон дер Ляєн.

Вона наголосила, що позиція Європи чітка.

"Ми повністю підтримуємо Україну. Ми продовжуватимемо відігравати активну роль у гарантуванні справедливого та тривалого миру", - зазначила глава Єврокомісії.

Зеленський також розповів про розмову з фон дер Ляєн.

"Поінформував про нашу розмову з президентом Трампом, про наявні дипломатичні можливості. Україна прагне реального та чесного закінчення цієї війни, і для нас важливо, що вся вільна Європа - з нами на цьому шляху", - зазначив президент.

Він подякував главі Єврокомісії за чітке бачення того, що обʼєднана Європа має брати участь в усіх процесах, які стосуються України.

"Євросоюз також матиме велике значення для реконструкції нашої країни після війни, і це один з найбільших за десятиліття економічних проєктів для всієї Європи. Тож голос Європи звучатиме у дипломатії", - додав Зеленський.