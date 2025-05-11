В Європі хочуть місце за столом переговорів щодо України після припинення вогню
Європа хоче приєднатися до мирних переговорів між Україною та Росією. Але спочатку потрібне припинення вогню.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу МЗС Франції Жана-Ноеля Барро в ефірі Radio France.
Він зазначив, що 10 травня сталася "історична подія, було зроблено рішучий крок до миру в Україні".
Барро відреагував на пропозицію російського диктатора Володимира Путіна щодо прямих переговорів України і РФ у Стамбулі після 15 травня. Глава МЗС Франції заявив, що Європа хоче приєднатися до переговорів, але після встановлення режиму тиші.
"Цей одностайний заклик європейців та українців за підтримки американців до безумовного 30-денного припинення вогню, що починається з понеділка, спонукав Володимира Путіна до кроку в правильному напрямку. Це добре, і ми готові, починаючи з наступного четверга, розпочати переговори, що ведуть до встановлення міцного миру в Україні", - сказав він.
Але Барро наголосив, що для переговорів потрібне припинення вогню, бо діалог під обстрілами неможливий, як це було у 2022 році.
"Ми не ведемо переговори під бомбами чи безпілотниками. Востаннє ми робили це у Стамбулі у 2022 році, це призвело до провалу, і це не завадило Володимиру Путіну вчинити різанину в Бучі, яка жахнула всю планету. Тож так - мирним переговорам, але спочатку припинення вогню", - заявив міністр.
За словами французького міністра, якщо не буде припинення вогню, можна розраховувати на те, що європейці та американці посилять тиск на Путіна.
"Ми маємо можливість запровадити масштабні санкції, які матимуть руйнівний вплив на російську економіку. Санкції, запроваджені європейцями проти російської економіки протягом останніх трьох років, вже коштували Володимиру Путіну 400 млрд євро, або три роки воєнного бюджету", - наголосив Барро.
Путін хоче переговорів у Стамбулі
10 травня в Києві відбулася зустріч лідерів "коаліції рішучих" - Україну відвідали президент Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, а також прем'єри Великої Британії Кір Стармер і Польщі Дональд Туск.
Після переговорів вони та Володимир Зеленський провели спільну розмову з президентом США Дональдом Трампом.
У результаті Україна оголосила про готовність до повного припинення вогню щонайменше на 30 днів, починаючи з 12 травня. Європейські лідери попередили, що на Москву чекає посилення санкцій, якщо вона відкине пропозицію.
Натомість диктатор Володимир Путін фактично проігнорував мирну пропозицію. Під час нічної пресконференції у Кремлі він заявив, що хоче відновити прямі переговори з Україною без умов - вже з 15 травня у Стамбулі.
У Кремлі уточнили, що мова йде про відновлення переговорного процесу з урахуванням позицій 2022 року та "ситуації на землі".
У відповідь президент Володимир Зеленський сказав, що Україна готова до діалогу лише після припинення вогню. Тим часом у Туреччині зазначили, що готові провести переговори.
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