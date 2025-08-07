Європи не буде на переговорах щодо України? У ЄК відреагували на чутки
Формат переговорів щодо завершення війни Росії проти України поки що не узгоджено. Тому наразі невідомо, чи братиме Європа участь у діалозі.
Як передає РБК-Україна, про це представник Єврокомісії Аріанна Подеста заявила на брифінгу.
Подеста зазначила, що представники ЄС перебувають у постійному контакті з українськими чиновниками та європейськими лідерами. Переговори та контакти "тривають на всіх рівнях".
Вона також прокоментувала чутки щодо можливих тристоронніх переговорів між президентом України Володимиром Зеленським, президентом США Дональдом Трампом і російським диктатором Володимиром Путіним без участі представників Європи. За її словами, ще "не було жодного рішення щодо формату".
"Формат, терміни, логістика - все це на даному етапі абсолютно неясно. Усе ще перебуває в процесі визначення. Тож потрібно буде подивитися, як розвиватимуться події. Зараз говорити про це передчасно. Тому, звісно, не може бути розчарування з приводу того, що не було запитано і не було вирішено", - звернула увагу представниця ЄК.
Європу не бачать на переговорах?
Нагадаємо, раніше видання The New York Times із посиланням на власні джерела написало, що президент США Дональд Трамп хоче наступного тижня зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним.
Після цього американський лідер планують зустріч із Путіним і президентом України Володимиром Зеленським. При цьому, як стверджують співрозмовники видання, Європі місця за столом переговорів не виділили.
Трамп повідомив про свої плани під час переговорів з європейськими лідерами і вони нібито погодилися.
До речі, раніше голова МЗС Франції Жан-Ноель Барро заявляв, що Європа хоче брати участь у переговорах щодо України вже після припинення вогню.