Урсула фон дер Ляйен обсудила с Зеленским следующие шаги к мирному соглашению с РФ

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен провела разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Обсудили следующие шаги на пути к заключению мирного соглашения с Россией.
Как передает РБК-Украина, об этом глава Еврокомиссии сообщила в соцсети Х.
"Я разговаривала с Зеленским о событиях последних дней. Мы обсудили следующие шаги на пути к заключению мирного соглашения путем переговоров и будущего членства Украины в Европейском Союзе, а также ее восстановления", - сообщила фон дер Ляйен.
Она подчеркнула, что позиция Европы четкая.
"Мы полностью поддерживаем Украину. Мы будем продолжать играть активную роль в обеспечении справедливого и прочного мира", - отметила глава Еврокомиссии.
Зеленский также рассказал о разговоре с фон дер Ляйен.
"Проинформировал о нашем разговоре с президентом Трампом, об имеющихся дипломатических возможностях. Украина стремится к реальному и честному окончанию этой войны, и для нас важно, что вся свободная Европа - с нами на этом пути", - отметил президент.
Он поблагодарил главу Еврокомиссии за четкое видение того, что объединенная Европа должна участвовать во всех процессах, которые касаются Украины.
"Евросоюз также будет иметь большое значение для реконструкции нашей страны после войны, и это один из крупнейших за десятилетия экономических проектов для всей Европы. Поэтому голос Европы будет звучать в дипломатии", - добавил Зеленский.
Напомним, сегодня в Европейской комиссии заявили, что формат переговоров по завершению войны России против Украины пока не согласован. Поэтому пока неизвестно, будет ли Европа участвовать в диалоге.
Представитель Еврокомиссии Арианна Подеста отметила, что представители ЕС находятся в постоянном контакте с украинскими чиновниками и европейскими лидерами. Переговоры и контакты "продолжаются на всех уровнях".
Она также прокомментировала слухи о возможных трехсторонних переговоров между президентом Украины Владимиром Зеленским, президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным без участия представителей Европы. По ее словам, еще "не было никакого решения относительно формата".
Ранее издание The New York Times со ссылкой на собственные источники написало, что президент США Дональд Трамп хочет на следующей неделе встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным.
После этого американский лидер заявил, что планирует встречу с Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским. При этом, как утверждают собеседники издания, Европе места за столом переговоров не выделили.
Трамп сообщил о своих планах во время переговоров с европейскими лидерами и они якобы согласились.
Добавим, ранее глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро заявлял, что Европа хочет участвовать в переговорах по Украине уже после прекращения огня.