Урсула фон дер Ляйен обсудила с Зеленским следующие шаги к мирному соглашению с РФ

"Я разговаривала с Зеленским о событиях последних дней. Мы обсудили следующие шаги на пути к заключению мирного соглашения путем переговоров и будущего членства Украины в Европейском Союзе, а также ее восстановления", - сообщила фон дер Ляйен.

Она подчеркнула, что позиция Европы четкая.

"Мы полностью поддерживаем Украину. Мы будем продолжать играть активную роль в обеспечении справедливого и прочного мира", - отметила глава Еврокомиссии.

Зеленский также рассказал о разговоре с фон дер Ляйен.

"Проинформировал о нашем разговоре с президентом Трампом, об имеющихся дипломатических возможностях. Украина стремится к реальному и честному окончанию этой войны, и для нас важно, что вся свободная Европа - с нами на этом пути", - отметил президент.

Он поблагодарил главу Еврокомиссии за четкое видение того, что объединенная Европа должна участвовать во всех процессах, которые касаются Украины.

"Евросоюз также будет иметь большое значение для реконструкции нашей страны после войны, и это один из крупнейших за десятилетия экономических проектов для всей Европы. Поэтому голос Европы будет звучать в дипломатии", - добавил Зеленский.