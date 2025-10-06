Урсула фон дер Ляєн буде постійно стикатися з вотумами недовіри, - Politico
Вотум недовіри на адресу голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, може стати для європейських політиків звичною практикою.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.
"Вотуми недовіри можуть стати рутиною. Цей інструмент не є новим у договорі про ЄС, просто законодавці, схоже, усвідомили його необхідність", - пише Politico з посиланням на свої джерела серед європейських політиків.
У виданні зауважили, що два вотуми недовіри на поточному тижні, а також той, що фон дер Ляєн відбила в липні, ініціювали окремі групи, які займають досить маргінальне положення. Однак наразі немає жодних ознак того, що вони припинять свої спроби.
У будь-якому випадку, це не тільки формальні голосування про довіру. Інші важливі питання другого терміну фон дер Ляєн можуть закінчитися референдумами про її лідерство. Навіть якщо голосування в парламенті не призведе до її відставки, воно може обмежити повноваження фон дер Ляєн.
Анонімний депутат Європарламенту заявив, що попереду ще багато голосувань, які стануть випробуванням лідерських якостей фон дер Ляєн. За словами джерела Politico, основні претензії до неї пов’язані з торговельною угодою зі США, яка закріпилася за нею після підписання на гольф-полі американського президента Дональда Трампа в Шотландії, а також із питанням бюджету ЄС.
Зміна правил
З іншого боку, Європарламент може змінити свої правила, щоб підвищити кількість підписів, потрібних для голосування про недовіру.
Анонімний представник Єврокомісії сказав, що "було б добре підвищити поріг і повернути гідність цій процедурі", адже чим частіше парламент її використовує, тим менше вона впливає.
Водночас чиновник уточнив, що переговорів із парламентом не ведуть - це його власне рішення
"У парламенті відчувається явне розчарування щодо цієї Комісії, а саме щодо фон дер Ляєн, адже ніколи не знаєш, коли зміниться політична кон'юнктура", - сказав чиновник.
Діяльність Урсули фон дер Ляєн
Нагадаємо, у влітку минулого року депутати нового складу Європарламенту затвердили Урсулу фон дер Ляєн президентом Єврокомісії на період 2024-2029 років. Згодом вона заявила про намір розробити до 2030 року країнами Європи концепції стримування будь-якої агресії.
Окрім цього фон дер Ляєн також переконана, що країнам колективного Заходу слід посилити тиск на Кремль для припинення війни проти України.
Однак у липні цього року вкрай праві депутати поставили питання про недовіру голові Єврокомісії. Тоді Європарламент відхилив вотум недовіри до глави ЄК - це рішення підтримали 360 євродепутатів, тоді коли проти Фон дер Ляєн проголосували 175 членів Європарламенту. 18 утримались від голосування.
Критику на адресу Урсули фон дер Ляєн викликала історія з її перепискою з гендиректором Pfizer Альбертом Бурлою під час пандемії COVID-19. Газета The New York Times через суд намагалася отримати доступ до цих повідомлень, стверджуючи, що у 2021 році очільниця Єврокомісії та керівництво Pfizer обговорювали закупівлю 1,8 млрд доз вакцини для ЄС на суму близько 35 млрд євро.
Водночас, Урсула фон дер Ляєн очолює рейтинг позитивного ставлення українців до іноземних політиків.