Урсула фон дер Ляєн буде постійно стикатися з вотумами недовіри, - Politico

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

"Вотуми недовіри можуть стати рутиною. Цей інструмент не є новим у договорі про ЄС, просто законодавці, схоже, усвідомили його необхідність", - пише Politico з посиланням на свої джерела серед європейських політиків.

У виданні зауважили, що два вотуми недовіри на поточному тижні, а також той, що фон дер Ляєн відбила в липні, ініціювали окремі групи, які займають досить маргінальне положення. Однак наразі немає жодних ознак того, що вони припинять свої спроби.

У будь-якому випадку, це не тільки формальні голосування про довіру. Інші важливі питання другого терміну фон дер Ляєн можуть закінчитися референдумами про її лідерство. Навіть якщо голосування в парламенті не призведе до її відставки, воно може обмежити повноваження фон дер Ляєн.

Анонімний депутат Європарламенту заявив, що попереду ще багато голосувань, які стануть випробуванням лідерських якостей фон дер Ляєн. За словами джерела Politico, основні претензії до неї пов’язані з торговельною угодою зі США, яка закріпилася за нею після підписання на гольф-полі американського президента Дональда Трампа в Шотландії, а також із питанням бюджету ЄС.

Зміна правил

З іншого боку, Європарламент може змінити свої правила, щоб підвищити кількість підписів, потрібних для голосування про недовіру.

Анонімний представник Єврокомісії сказав, що "було б добре підвищити поріг і повернути гідність цій процедурі", адже чим частіше парламент її використовує, тим менше вона впливає.

Водночас чиновник уточнив, що переговорів із парламентом не ведуть - це його власне рішення

"У парламенті відчувається явне розчарування щодо цієї Комісії, а саме щодо фон дер Ляєн, адже ніколи не знаєш, коли зміниться політична кон'юнктура", - сказав чиновник.