ua en ru
Чт, 10 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Європарламент відхилив вотум недовіри Урсулі фон дер Ляєн

Україна, Четвер 10 липня 2025 13:35
UA EN RU
Європарламент відхилив вотум недовіри Урсулі фон дер Ляєн Фото: Урсула фон дер Ляєн (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Урсула фон дер Ляєн залишиться на чолі Європейської комісії. За вотум недовіри в Європейському парламенті проголосували лише 175 депутатів проти - 360.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Європарламенту.

Кількість голосів "за" виявилася значно нижчою за дві третини, необхідних для успіху пропозиції про відставку фон дер Ляєн і всієї Єврокомісії.

За цю пропозицію проголосували праві групи "Патріоти Європи" і "Європа суверенних націй", а також інші європейські консерватори і реформісти та кілька делегацій лівих.

Фон дер Ляєн, яка не була присутня на засіданні парламенту під час голосування, перебуває зараз у Римі на конференції з відновлення України.

Невдала спроба анктиваксерів

Нагадаємо, питання про недовіру голові Єврокомісії поставили вкрай праві депутати. Більшість фракцій Європарламенту відкрито відмовилися підтримати ініціативу.

"Це взято прямо зі старого посібника екстремістів, воно поляризує суспільство, підриває довіру до демократії", - наголосила глава Єврокомісії, звинувативши автора ініціативи, євродепутата від Румунії Георге Піперю, у масштабних фальсифікаціях.

Критика на адресу фон дер Ляєн спричинена історією навколо її листування з гендиректором Pfizer Альбертом Бурлою під час пандемії ковіду. The New York Times намагалася через суд домогтися доступу до листування, стверджуючи, що 2021 року керівники ЄК і Pfizer обговорювали закупівлю 1,8 млрд доз вакцини для потреб ЄС за 35 млрд євро.

Видання запідозрило фон дер Ляєн у тому, що та "безпосередньо впливала" на переговорний процес, а кількість закуповуваних доз нібито могла значно перевищувати потреби.

Урсула фон дер Ляєн очолює рейтинг позитивного ставлення українців до іноземних політиків.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Єврокомісія Європарламент
Новини
У Києві застрелили полковника СБУ: що відомо
У Києві застрелили полковника СБУ: що відомо
Аналітика
Хаос у БЕБ. Чому влада "зрізала" переможця конкурсу та пішла на конфлікт із Заходом
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Хаос у БЕБ. Чому влада "зрізала" переможця конкурсу та пішла на конфлікт із Заходом