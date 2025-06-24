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Європа розробляє концепцію стримування: фон дер Ляєн назвала дедлайн

Вівторок 24 червня 2025 15:41
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Європа розробляє концепцію стримування: фон дер Ляєн назвала дедлайн Фото: Урсула фон дер Ляєн (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Країни Європи спільно працюють над концепцією стримування будь-якої зовнішньої агресії, яка повинна бути готова вже до 2030 року.

Про це заявила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її виступ на Форумі оборонних індустрій.

"Ми знаємо, що Росія буде здатна випробувати наші зобов’язання щодо взаємної оборони протягом наступних п’яти років. До 2030 року Європа повинна мати все необхідне для створення надійного стримування. Це те, що ми називаємо концепцією "Готовність 2030", - зазначила голова Єврокомісії.

За її словами, її створення вимагає нового мислення від усіх. Так, потрібно бути готовими вийти із зони комфорту, шукати нові способи роботи, об’єднуючи технології та оборону, цивільний і військовий сектори в Європі та за її межами.

"Я глибоко переконана, що з правильним мисленням ми можемо стримувати всіх, хто прагне завдати нам шкоди", - додала фон дер Ляєн.

Європа готується до можливої війни з Росією

Нагадаємо, після російського повномасштабного вторгнення в Україну у Європі почали побоюватися агресії РФ та активно готуватися до неї. Зокрема, переозброювати свої армії, розробляти плани відбиття можливого нападу.

Нещодавно стало відомо, що німецька армія розробила стратегічний документ, в якому визначила Росію "екзистенційною загрозою" для Німеччини та Європи загалом.

А до цього у німецькому Бундесвері попереджали, що Росія готується до війни з НАТО. І може бути готовою до неї вже до кінця цього десятиліття, йшлося у доповіді армії, яку отримали німецькі медіа.

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