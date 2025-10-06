Урсула фон дер Ляйен будет постоянно сталкиваться с вотумами недоверия, - Politico
Вотум недоверия в адрес главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, может стать для европейских политиков привычной практикой.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.
"Вотумы недоверия могут стать рутиной. Этот инструмент не является новым в договоре о ЕС, просто законодатели, похоже, осознали его необходимость", - пишет Politico со ссылкой на свои источники среди европейских политиков.
В издании отметили, что два вотума недоверия на текущей неделе, а также тот, что фон дер Ляйен отбила в июле, инициировали отдельные группы, которые занимают достаточно маргинальное положение. Однако пока нет никаких признаков того, что они прекратят свои попытки.
В любом случае, это не только формальные голосования о доверии. Другие важные вопросы второго срока фон дер Ляйен могут закончиться референдумами о ее лидерстве. Даже если голосование в парламенте не приведет к ее отставке, оно может ограничить полномочия фон дер Ляйен.
Анонимный депутат Европарламента заявил, что впереди еще много голосований, которые станут испытанием лидерских качеств фон дер Ляйен. По словам источника Politico, основные претензии к ней связаны с торговым соглашением с США, которое закрепилось за ней после подписания на гольф-поле американского президента Дональда Трампа в Шотландии, а также с вопросом бюджета ЕС.
Изменение правил
С другой стороны, Европарламент может изменить свои правила, чтобы повысить количество подписей, необходимых для голосования о недоверии.
Анонимный представитель Еврокомиссии сказал, что "было бы хорошо повысить порог и вернуть достоинство этой процедуре", ведь чем чаще парламент ее использует, тем меньше она влияет.
В то же время чиновник уточнил, что переговоры с парламентом не ведутся - это его собственное решение
"В парламенте чувствуется явное разочарование в отношении этой Комиссии, а именно в отношении фон дер Ляйен, ведь никогда не знаешь, когда изменится политическая конъюнктура", - сказал чиновник.
Деятельность Урсулы фон дер Ляйен
Напомним, летом прошлого года депутаты нового состава Европарламента утвердили Урсулу фон дер Ляйен президентом Еврокомиссии на период 2024-2029 годов. Впоследствии она заявила о намерении разработать до 2030 года странами Европы концепции сдерживания любой агрессии.
Кроме этого фон дер Ляйен также убеждена, что странам коллективного Запада следует усилить давление на Кремль для прекращения войны против Украины.
Однако в июле этого года крайне правые депутаты поставили вопрос о недоверии председателю Еврокомиссии. Тогда Европарламент отклонил вотум недоверия к главе ЕК - это решение поддержали 360 евродепутатов, тогда как против Фон дер Ляйен проголосовали 175 членов Европарламента. 18 воздержались от голосования.
Критику в адрес Урсулы фон дер Ляйен вызвала история с ее перепиской с гендиректором Pfizer Альбертом Бурлой во время пандемии COVID-19. Газета The New York Times через суд пыталась получить доступ к этим сообщениям, утверждая, что в 2021 году глава Еврокомиссии и руководство Pfizer обсуждали закупку 1,8 млрд доз вакцины для ЕС на сумму около 35 млрд евро.
В то же время, Урсула фон дер Ляйен возглавляет рейтинг положительного отношения украинцев к иностранным политикам.