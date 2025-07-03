Урсула фон дер Ляєн може втратити посаду президента Єврокомісії, - ЗМІ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euractiv та Euronews.

Ініціатором подання виступив ультраправий румунський депутат Георге Піперя. Він очолює партію "Альянс за єдність румунів" (AUR), що входить до фракції "Європейські консерватори та реформісти" (ЄКР).

Минулого тижня Піперя ініціював подання щодо вотуму недовіри з початковими 74 підписами. Згодом кілька депутатів відкликали свої голоси, але ультраправий лідер зазначив, що кількість підписантів зросла до 79, чого достатньо для розгляду питання в парламенті.

Підстави для вотуму недовіри

Причиною стало обурення румунського євродепутата таємним листуванням фон дер Ляєн із гендиректором фармацевтичної компанії Pfizer Альбертом Бурлою під час переговорів щодо закупівлі вакцини проти COVID-19.

Крім того, главу Єврокомісії звинувачують у ймовірній нецільовій витраті коштів після пандемії COVID-19, а також начебто спробу відомства пропагувати "зелену політику" шляхом фінансування неурядових організацій.

Примарні шанси

Президент Європарламенту Роберта Мецола поінформувала Конференцію президентів (орган, що формує порядок денний), що ініціатива відповідає всім вимогам згідно з Правилом 131 Регламенту Європарламенту.

Обговорення ініціативи відбудеться у понеділок, 7 липня, а голосування - в четвер, 10 липня під час пленарної сесії у Страсбурзі. Це станеться за умови, що Метсола оголосить остаточне рішення до кінця цього тижня. Для затвердження вотуму недовіри потрібно щонайменше 361 з 720 голосів.

Водночас, імовірність затвердження недовір'я залишається низькою.

"Буде голосування проти цієї пропозиції, я в цьому впевнений, тому що більшість все ще підтримує фон дер Ляєн. І навіть якщо в цій більшості є багато незадоволених її політикою, на даний момент вони не змусять її піти у відставку", - зазначив Піперя.

Однак румунський депутат сподівається, що ця ініціатива може "відкрити скриньку Пандори", спонукаючи до подальших пропозицій про недовіру в найближчі місяці.