Урегулирование долгов за газ: Рада приняла закон за основу

Верховная рада планирует обеспечить стабильную работу коммунальных предприятий тепло-, газо- и водоснабжения. Народные депутаты приняли за основу соответствующий законопроект №3508-д.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания Рады.
"За" проголосовал 301 нардеп.
Законопроект предусматривает урегулирование и реструктуризацию задолженности за природный газ и услуги по его транспортировке предприятиям теплокоммунэнерго.
Также планируется урегулирование долгов облгазов и облгаззбытов и реструктуризация долгов водоканалов.
Прописан порядок участия субъектов рынка природного газа в процедуре урегулирования задолженности за природный газ и услуги по его транспортировке.
Закрепляются механизмы урегулирования такой задолженности путем:
Документ переносит расчетную дату с 1 июля 2016 на 1 мая 2021 года.
Продлевается предельный срок реструктуризации задолженности. Предприятиям теплоэнергетики разрешают реструктуризировать долг за распределение и транспортировку природного газа.
Закон устанавливает одинаковые условия для урегулирования пени/штрафных санкций предприятиям теплоэнергетики и водопроводно-канализационного хозяйства.
Уточняется и процедура реструктуризации долгов субъектов хозяйствования на территории Донецкой и Луганской областей на период проведения операции объединенных сил, если учредитель и/или часть производственных единиц предприятия находятся на территории, где органы госвласти временно не осуществляют свои полномочия.