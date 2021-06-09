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Раде рекомендуют принять закон об урегулировании долгов за газ

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Украина, Среда 09 июня 2021 14:25
Раде рекомендуют принять закон об урегулировании долгов за газ Фото: Раде рекомендуют урегулировать долги за газ (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Верховной раде рекомендуют урегулировать проблемы в сфере ЖКХ на местах, а именно обеспечить стабильную работу коммунальных предприятий тепло-, газо- и водоснабжения. Это предлагает соответствующий законопроект №3508-д.

Об этом сообщает информационное управление аппарата ВР.

Такую рекомендацию дал комитет по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг.

"Разработанный законопроект предусматривает урегулирование и реструктуризацию задолженности за природный газ и услуги по его транспортировке предприятиям теплокоммунэнерго, а также урегулирование долгов облгазов и облгаззбытов, а также реструктуризацию долгов водоканалов", - пояснил глава комитета Андрей Герус.

В проекте прописан порядок участия субъектов рынка природного газа в процедуре урегулирования задолженности за природный газ и услуги по его транспортировке.

Закрепляются пути и механизмы урегулирования такой задолженности:

путем проведения взаиморасчетов с привлечением средств государственного бюджета;

путем реструктуризации остатка непогашенной задолженности на определенных законом условиях;

путем списания пени, штрафных и финансовых санкций, начисленных на задолженность, при условии погашения тела долга.

"Комитет принял решение зарегистрировать законопроект как доработанный, включить его в повестку дня сессии и рекомендовать Верховной раде принять законопроект №3508-д за основу и в целом", - сказано в сообщении.

Напомним, в начале июня Герус анонсировал, что в Раде разрабатывают законопроект об урегулировании вопросов задолженности бытовых потребителей и предприятий теплокоммунэнерго за газ. Масштабы долгов за годы не изменились.

Как писало РБК-Украина, поставщики газа для населения обнародовали свои годовые тарифы, действующие с 1 мая. По сравнению с уровнем начала года цены выросли и составили около 8 гривен за кубометр и выше.

Так, ранее в Национальном банке Украины заявили, что этим летом стоимость природного газа будет более чем вдвое превышать ценовые минимумы прошлым летом.

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