Раде рекомендуют принять закон об урегулировании долгов за газ
Верховной раде рекомендуют урегулировать проблемы в сфере ЖКХ на местах, а именно обеспечить стабильную работу коммунальных предприятий тепло-, газо- и водоснабжения. Это предлагает соответствующий законопроект №3508-д.
Такую рекомендацию дал комитет по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг.
"Разработанный законопроект предусматривает урегулирование и реструктуризацию задолженности за природный газ и услуги по его транспортировке предприятиям теплокоммунэнерго, а также урегулирование долгов облгазов и облгаззбытов, а также реструктуризацию долгов водоканалов", - пояснил глава комитета Андрей Герус.
В проекте прописан порядок участия субъектов рынка природного газа в процедуре урегулирования задолженности за природный газ и услуги по его транспортировке.
Закрепляются пути и механизмы урегулирования такой задолженности:
путем проведения взаиморасчетов с привлечением средств государственного бюджета;
путем реструктуризации остатка непогашенной задолженности на определенных законом условиях;
путем списания пени, штрафных и финансовых санкций, начисленных на задолженность, при условии погашения тела долга.
"Комитет принял решение зарегистрировать законопроект как доработанный, включить его в повестку дня сессии и рекомендовать Верховной раде принять законопроект №3508-д за основу и в целом", - сказано в сообщении.
Напомним, в начале июня Герус анонсировал, что в Раде разрабатывают законопроект об урегулировании вопросов задолженности бытовых потребителей и предприятий теплокоммунэнерго за газ. Масштабы долгов за годы не изменились.
Как писало РБК-Украина, поставщики газа для населения обнародовали свои годовые тарифы, действующие с 1 мая. По сравнению с уровнем начала года цены выросли и составили около 8 гривен за кубометр и выше.
Так, ранее в Национальном банке Украины заявили, что этим летом стоимость природного газа будет более чем вдвое превышать ценовые минимумы прошлым летом.