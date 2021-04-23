Цены на газ летом будут вдвое выше, чем в прошлом году, - НБУ

Летом 2021 года стоимость природного газа более чем вдвое будет превышать ценовые минимумы прошлого лета. Ожидается, что тарифы на ЖКУ также будут расти.

Об этом говорится в " Инфляционном отчете " Национального банка Украины (апрель 2021 года).

Как отмечается в обзоре, по итогам 2021 года цена газа будет близка к прошлогодней благодаря постепенному снижению цены газа на европейских газовых хабах в течение года и усилению конкуренции на внутреннем рынке.

"Однако тарифы на отопление и горячее водоснабжение будут повышаться, поскольку они не корректировались в 2020 году, несмотря на подорожание газа и рост расходов на оплату труда", - говорится в документе.