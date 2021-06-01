В Раде разрабатывают проект закона об урегулировании долгов за газ
В Верховной раде разрабатывается законопроект об урегулировании вопросов задолженности бытовых потребителей и предприятий теплокоммунэнерго за газ. Масштабы долгов за годы не изменились.
Об этом в эфире "Свобода слова" на ICTV сообщил глава комитета Рады по вопросам энергетики и ЖКУ Андрей Герус.
Законопроект в ближайшее время будет в парламенте, и "эта проблема будет решена", считает Герус.
"Для решения этой проблемы долгов мы сейчас готовим законопроект об урегулировании задолженности, который будет предусматривать механизмы реструктуризации, а также решение вопроса с долгами теплокоммунэнерго перед НАК "Нафтогаз", - сказал он.
Вместе с тем Герус отметил, что она не является настолько критичной, как ее хотят представить, назвав некорректной информацию об объеме долга потребителей в 82 млрд гривен, озвученную в эфире.
По его словам, нельзя считать реальными долгами потребителей начисленные операторами газораспределительных сетей суммы за 2015-2018 годы в результате смены правительством норм потребления.
Также он отметил, что в конце отопительного сезона суммы долгов традиционно выше, и к началу нового ОЗП они существенно снижаются, поскольку потребители погашают свои долги за холодный период на протяжении теплого.
Напомним, ранее глава Кабмина Денис Шмыгаль заявил, что НАК "Нафтогаз Украины" готовится предложить для населения трехлетний тариф на газ. Цена будет еще более прогнозируемая.
Как писало РБК-Украина, поставщики газа для населения обнародовали свои годовые тарифы, которые будут действовать с 1 мая 2021 года. По сравнению с уровнем начала года цены выросли и составили около 8 гривен за кубометр и выше.
Так, ранее в Национальном банке Украины заявили, что этим летом стоимость природного газа более чем вдвое будет превышать ценовые минимумы прошлого лета.