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Врегулювання боргів за газ: Рада прийняла закон за основу

Автор: Юлія Струк

Верховна рада планує забезпечити стабільну роботу комунальних підприємств тепло-, газо- і водопостачання. Народні депутати прийняли за основу відповідний законопроект №3508-д.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання Ради.

"За" проголосував 301 нардеп.

Законопроект передбачає врегулювання і реструктуризацію заборгованості за природний газ та послуги з його транспортування підприємствам теплокомуненерго.

Також планується врегулювання боргів облгазів та облгаззбутів і реструктуризація боргів водоканалів.

Прописаний порядок участі суб'єктів ринку природного газу в процедурі врегулювання заборгованості за природний газ та послуги з його транспортування.

Закріплюються механізми врегулювання такої заборгованості шляхом:

  • проведення взаєморозрахунків із залученням коштів держбюджету;
  • реструктуризації залишку непогашеної заборгованості на визначених законом умовах;
  • списання пені, штрафних та фінансових санкцій, нарахованих на заборгованість, за умови погашення тіла боргу.

Документ переносить розрахункову дату з 1 липня 2016 року на 1 травня 2021 року.

Подовжується граничний строк реструктуризації заборгованості. Підприємствам теплоенергетики дозволяють реструктуризувати борг за розподіл та транспортування природного газу.

Закон встановлює однакові умови для врегулювання пені/штрафних санкцій підприємствам теплоенергетики та водопровідно-каналізаційного господарства.

Уточнюється й процедура реструктуризації боргів суб’єктів господарювання на території Донецької та Луганської областей на період проведення Операції об’єднаних сил, якщо засновник та/або частина виробничих одиниць підприємства знаходиться на території, де органи держвлади тимчасово не здійснюють свої повноваження.

Нагадаємо, раніше комітет з питань енергетики та житлово-комунальних послуг рекомендував ВР схвалити цей закон.

Як писало РБК-Україна, на початку червня глава комітету Андрій Герус анонсував, що в Раді розробляють законопроект про врегулювання питань заборгованості побутових споживачів і підприємств теплокомуненерго за газ. Масштаби боргів за роки не змінилися.

Раніше в Національному банку України заявили, що цього літа вартість природного газу буде більш ніж удвічі перевищувати цінові мінімуми минулого літа.

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