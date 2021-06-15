Врегулювання боргів за газ: Рада прийняла закон за основу

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання Ради.

Уточнюється й процедура реструктуризації боргів суб’єктів господарювання на території Донецької та Луганської областей на період проведення Операції об’єднаних сил, якщо засновник та/або частина виробничих одиниць підприємства знаходиться на території, де органи держвлади тимчасово не здійснюють свої повноваження.

Документ переносить розрахункову дату з 1 липня 2016 року на 1 травня 2021 року.

Прописаний порядок участі суб'єктів ринку природного газу в процедурі врегулювання заборгованості за природний газ та послуги з його транспортування.

Також планується врегулювання боргів облгазів та облгаззбутів і реструктуризація боргів водоканалів.

Законопроект передбачає врегулювання і реструктуризацію заборгованості за природний газ та послуги з його транспортування підприємствам теплокомуненерго.

Нагадаємо, раніше комітет з питань енергетики та житлово-комунальних послуг рекомендував ВР схвалити цей закон.

Як писало РБК-Україна, на початку червня глава комітету Андрій Герус анонсував, що в Раді розробляють законопроект про врегулювання питань заборгованості побутових споживачів і підприємств теплокомуненерго за газ. Масштаби боргів за роки не змінилися.

Раніше в Національному банку України заявили, що цього літа вартість природного газу буде більш ніж удвічі перевищувати цінові мінімуми минулого літа.