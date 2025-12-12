Уражено два судна РФ зі зброєю та технікою: ССО провели вдалу операцію на Каспії

Сили спеціальних операцій Збройних сил України спільно з російським повстанським рухом "Черная искра" провели операцію на Каспійському морі, внаслідок якої було уражено два російських танкери.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ССО.

Зазначається, що внаслідок проведення спеціальної операції оператори ССО уразили в Каспійському морі біля берегів Республіки Калмикія два російських судна, які перевозили озброєння та військову техніку.

Уражені вантажні судна Росії - це "Композитор Рахманинов" та "Аскар-Сариджа". Обидва судна використовуються російським режимом у військових цілях та перебувають під санкціями США, оскільки брали участь у постачанні військових вантажів між Іраном та Росією.

В проведенні операції надали допомогу представники російського повстанського руху "Черная искра". Партизани передали ССО детальну інформацію про маршрут та вантаж обох російських суден.

"Сили спеціальних операцій продовжують вживати асиметричних дій задля підриву наступальних спроможностей російської армії", - зазначається у повідомленні.

Фото: Сили спеціальних операцій ЗСУ