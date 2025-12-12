ua en ru
Уражено два судна РФ зі зброєю та технікою: ССО провели вдалу операцію на Каспії

Україна, Росія, П'ятниця 12 грудня 2025 13:13
UA EN RU
Уражено два судна РФ зі зброєю та технікою: ССО провели вдалу операцію на Каспії Фото: російське вантажне судно "Композитор Рахманинов" (vesselfinder.net)
Автор: Антон Корж

Сили спеціальних операцій Збройних сил України спільно з російським повстанським рухом "Черная искра" провели операцію на Каспійському морі, внаслідок якої було уражено два російських танкери.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ССО.

Зазначається, що внаслідок проведення спеціальної операції оператори ССО уразили в Каспійському морі біля берегів Республіки Калмикія два російських судна, які перевозили озброєння та військову техніку.

Уражені вантажні судна Росії - це "Композитор Рахманинов" та "Аскар-Сариджа". Обидва судна використовуються російським режимом у військових цілях та перебувають під санкціями США, оскільки брали участь у постачанні військових вантажів між Іраном та Росією.

В проведенні операції надали допомогу представники російського повстанського руху "Черная искра". Партизани передали ССО детальну інформацію про маршрут та вантаж обох російських суден.

"Сили спеціальних операцій продовжують вживати асиметричних дій задля підриву наступальних спроможностей російської армії", - зазначається у повідомленні.

Уражено два судна РФ зі зброєю та технікою: ССО провели вдалу операцію на КаспіїФото: Сили спеціальних операцій ЗСУ

Це вже другий вдалий удар України по росіянах на Каспії за останні два дні. 11 грудня безпілотники СБУ зупинили роботу нафтовидобувної платформи у Каспійському морі. Це перший випадок, коли Україна уразила об’єкт РФ, пов’язаний із видобутком нафти в цьому регіоні.

Додамо, що 10 грудня стало відомо про ураження підсанкційного танкера РФ у Чорному морі. Він належить до так званого "тіньового флоту". За попередньою інформацією, судно виведено з ладу. Це вже третя атака на судна "тіньового флоту" Росії - 29 листопада українські морські дрони Sea Baby вдарили по двох танкерах "тіньового флоту" РФ Kairo і Virat в акваторії Чорного моря.

