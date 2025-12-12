ua en ru
Пт, 12 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Поражены два судна РФ с оружием и техникой: ССО провели удачную операцию на Каспии

Украина, Россия, Пятница 12 декабря 2025 13:13
UA EN RU
Поражены два судна РФ с оружием и техникой: ССО провели удачную операцию на Каспии Фото: российское грузовое судно "Композитор Рахманинов" (vesselfinder.net)
Автор: Антон Корж

Силы специальных операций Вооруженных сил Украины совместно с российским повстанческим движением "Черная искра" провели операцию на Каспийском море, в результате которой были поражены два российских танкера.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ССО.

Отмечается, что в результате проведения специальной операции операторы ССО поразили в Каспийском море у берегов Республики Калмыкия два российских судна, которые перевозили вооружение и военную технику.

Пораженные грузовые суда России - это "Композитор Рахманинов" и "Аскар-Сарыджа". Оба судна используются российским режимом в военных целях и находятся под санкциями США, поскольку участвовали в поставках военных грузов между Ираном и Россией.

В проведении операции оказали помощь представители российского повстанческого движения "Черная искра". Партизаны передали ССО подробную информацию о маршруте и грузе обоих российских судов.

"Силы специальных операций продолжают принимать асимметричные действия для подрыва наступательных возможностей российской армии", - отмечается в сообщении.

Поражены два судна РФ с оружием и техникой: ССО провели удачную операцию на КаспииФото: Силы специальных операций ВСУ

Это уже второй удачный удар Украины по россиянам на Каспии за последние два дня. 11 декабря беспилотники СБУ остановили работу нефтедобывающей платформы в Каспийском море. Это первый случай, когда Украина поразила объект РФ, связанный с добычей нефти в этом регионе.

Добавим, что 10 декабря стало известно о поражении подсанкционного танкера РФ в Черном море. Он принадлежит к так называемому "теневому флоту". По предварительной информации, судно выведено из строя. Это уже третья атака на суда "теневого флота" России - 29 ноября украинские морские дроны Sea Baby ударили по двум танкерам "теневого флота" РФ Kairo и Virat в акватории Черного моря.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Украина Каспийское море Война в Украине
Новости
В ОП опровергли публикацию Le Monde о "готовности Украины к буферной зоне" на Донбассе
В ОП опровергли публикацию Le Monde о "готовности Украины к буферной зоне" на Донбассе
Аналитика
Света будет больше? Смогут ли решения Кабмина смягчить графики отключений
Юрий Дощатов, Дмитрий Сидоров Света будет больше? Смогут ли решения Кабмина смягчить графики отключений