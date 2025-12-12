Поражены два судна РФ с оружием и техникой: ССО провели удачную операцию на Каспии
Силы специальных операций Вооруженных сил Украины совместно с российским повстанческим движением "Черная искра" провели операцию на Каспийском море, в результате которой были поражены два российских танкера.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ССО.
Отмечается, что в результате проведения специальной операции операторы ССО поразили в Каспийском море у берегов Республики Калмыкия два российских судна, которые перевозили вооружение и военную технику.
Пораженные грузовые суда России - это "Композитор Рахманинов" и "Аскар-Сарыджа". Оба судна используются российским режимом в военных целях и находятся под санкциями США, поскольку участвовали в поставках военных грузов между Ираном и Россией.
В проведении операции оказали помощь представители российского повстанческого движения "Черная искра". Партизаны передали ССО подробную информацию о маршруте и грузе обоих российских судов.
"Силы специальных операций продолжают принимать асимметричные действия для подрыва наступательных возможностей российской армии", - отмечается в сообщении.
Фото: Силы специальных операций ВСУ
Это уже второй удачный удар Украины по россиянам на Каспии за последние два дня. 11 декабря беспилотники СБУ остановили работу нефтедобывающей платформы в Каспийском море. Это первый случай, когда Украина поразила объект РФ, связанный с добычей нефти в этом регионе.
Добавим, что 10 декабря стало известно о поражении подсанкционного танкера РФ в Черном море. Он принадлежит к так называемому "теневому флоту". По предварительной информации, судно выведено из строя. Это уже третья атака на суда "теневого флота" России - 29 ноября украинские морские дроны Sea Baby ударили по двум танкерам "теневого флота" РФ Kairo и Virat в акватории Черного моря.