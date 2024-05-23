Ураження російського корабля "Циклон": з'явилися супутникові знімки наслідків удару

На знімках видно руйнування на місці влучання ракети. Поруч із ним був малий ракетний корабель "Циклон". Він є носієм ракет "Калібр", якими Росія обстрілює Україну.

Раніше аналітики Conflict Intelligence Team зазначали, що отримали від джерела фотографію з місця, на якій видно щоглу "Циклону", що стирчить з води.

Непрямо про затоплення свідчить і наявність на місці рятувального катера, який можна побачити на супутникових знімках.