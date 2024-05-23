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Поражение российского корабля "Циклон": появились спутниковые снимки последствий удара

Фото: российский ракетный корабль "Циклон" (kchf.ru)
Автор: Татьяна Степанова

В ночь на 19 мая украинские военную поразили российский ракетный корабль "Циклон", который находился в оккупированном Севастополе. В сети появились спутниковые снимки с места удара.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Радио Свобода.

На снимках видно разрушение на месте попадания ракеты. Рядом с ним был небольшой ракетный корабль "Циклон". Он является носителем ракет "Калибр", которым Россия обстреливает Украину.

Ранее аналитики Conflict Intelligence Team отмечали, что получили от источника фотографию с места, на которой видно торчащую из воды мачту "Циклона".

Непрямо о затоплении свидетельствует и наличие на месте спасательного катера, который можно увидеть на спутниковых снимках.

Поражение корабля "Циклон"

Напомним, украинские военные в ночь на 19 мая поразили российский ракетный корабль "Циклон". Он находился в оккупированном Севастополе.

Как рассказал начальник Центра стратегических коммуникаций Сил обороны юга Дмитрий Плетенчук, ракетный корабль "Циклон" даже не успел завершить государственные испытания и не выпустил ни одной ракеты.

По его словам, уничтоженный российский корабль "Циклон" был последним носителем ракет в Крыму. Но говорить, что группировка уже отсутствует еще рано.

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