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Знищений російський корабель "Циклон" не встиг випустити жодної ракети, - Плетенчук

Вівторок 21 травня 2024 21:45
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Знищений російський корабель "Циклон" не встиг випустити жодної ракети, - Плетенчук Фото: російський ракетний корабель "Циклон" (kchf.ru)
Автор: Тетяна Степанова

Знищений Збройними силами України 19 травня російський ракетний корабель "Циклон" не встиг навіть завершити державні випробування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Центру стратегічних комунікацій Сил оборони півдня Дмитра Плетенчука в ефірі телемарафону.

"Планували п'ять таких одиниць ввести до складу Чорноморського флоту РФ, і фактично "Циклон" був перший із п'яти. Цей проєкт не є чимось новим, але сам корабель був новий. І так, він фактично не встиг навіть пройти державні випробування, тому що жодної ракети крилатої він так і не запустив", - розповів Плетенчук.

Він також додав, що решта кораблів проєкту 22800 також були виведені з ладу або залишили акваторію Чорного моря.

"Це був також "Аскольд", якому фактично навіть спробувати не дали, його знищили Повітряні сили. Ще два такі кораблі - "Амур" і "Туча" - перебували в акваторії та були змушені залишити її, через Ростов пішли кудись на Каспій проводити випробування. І ще один такий корабель зараз у Таганрозі на заводі добудовується. Тому в принципі вся ця серія, фактично, закінчилася, не розпочавшись", - зазначив Плетенчук.

За його словами, у Росії залишається близько 10 надводних ракетоносіїв в акваторії Чорного моря.

"Ця кількість може змінюватися, залежно від того, в якому вони стані - деякі можуть перебувати на обслуговуванні. Але загалом вважаємо, що 10 ракетоносіїв ворог може мати в акваторії Чорного моря, або менше. Якщо брати загальну чисельність, то трохи більше ніж 50 (одночасно запущених ракет "Калібр" - ред.), але насправді це мало ймовірно, і насправді такої практики застосування ніколи не було", - додав він.

Ураження корабля "Циклон"

Нагадаємо, у ніч на 19 травня українські військові знищили російський морський тральщик "Ковровец".

Пізніше у Військово-морських силах ЗСУ повідомили, що Чорноморський флот РФ міг також втратити малий ракетний корабель "Циклон", який є останнім носієм крилатих ракет у Криму.

Сьогодні Генштаб ЗСУ підтвердив, що українські військові в ніч на 19 травня уразили російський ракетний корабель "Циклон". Він перебував в окупованому Севастополі.

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