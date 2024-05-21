Знищений російський корабель "Циклон" не встиг випустити жодної ракети, - Плетенчук

"Планували п'ять таких одиниць ввести до складу Чорноморського флоту РФ, і фактично "Циклон" був перший із п'яти. Цей проєкт не є чимось новим, але сам корабель був новий. І так, він фактично не встиг навіть пройти державні випробування, тому що жодної ракети крилатої він так і не запустив", - розповів Плетенчук.

Він також додав, що решта кораблів проєкту 22800 також були виведені з ладу або залишили акваторію Чорного моря.

"Це був також "Аскольд", якому фактично навіть спробувати не дали, його знищили Повітряні сили. Ще два такі кораблі - "Амур" і "Туча" - перебували в акваторії та були змушені залишити її, через Ростов пішли кудись на Каспій проводити випробування. І ще один такий корабель зараз у Таганрозі на заводі добудовується. Тому в принципі вся ця серія, фактично, закінчилася, не розпочавшись", - зазначив Плетенчук.

За його словами, у Росії залишається близько 10 надводних ракетоносіїв в акваторії Чорного моря.

"Ця кількість може змінюватися, залежно від того, в якому вони стані - деякі можуть перебувати на обслуговуванні. Але загалом вважаємо, що 10 ракетоносіїв ворог може мати в акваторії Чорного моря, або менше. Якщо брати загальну чисельність, то трохи більше ніж 50 (одночасно запущених ракет "Калібр" - ред.), але насправді це мало ймовірно, і насправді такої практики застосування ніколи не було", - додав він.