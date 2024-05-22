Чи зникла ракетна загроза з боку РФ після знищення "Циклона": відповідь ВМС
Знищений російський корабель "Циклон" був останнім носієм ракет у Криму. Але говорити, що угруповання вже відсутнє ще рано.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Центру стратегічних комунікацій Сил оборони півдня України Дмитра Плетенчука в ефірі телемарафону.
"У складі флоту залишається ще багато одиниць, серед них є і носії крилатих ракет", - сказав він.
За його словами, "Циклон" був останнім носієм ракет у Криму. Але говорити, що угруповання вже відсутнє, або воно досить мале - ще рано.
"Так, у них є інша проблема - це неможливість застосовувати свій катерний і корабельний склад через небезпеку виходів у море. Цей факт ми спостерігаємо", - додав Плетенчук.
Знищення "Циклону"
Учора Генштаб ЗСУ повідомив, що українські військові в ніч на 19 травня змогли вразити російський ракетний корабель "Циклон", який перебував в окупованому Севастополі.
Пізніше Плетенчук повідомив, що ракетний корабель "Циклон" навіть не встиг завершити державні випробування і не випустив жодної ракети.
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