Чи зникла ракетна загроза з боку РФ після знищення "Циклона": відповідь ВМС

Знищений російський корабель "Циклон" був останнім носієм ракет у Криму. Але говорити, що угруповання вже відсутнє ще рано.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Центру стратегічних комунікацій Сил оборони півдня України Дмитра Плетенчука в ефірі телемарафону.

"У складі флоту залишається ще багато одиниць, серед них є і носії крилатих ракет", - сказав він.

За його словами, "Циклон" був останнім носієм ракет у Криму. Але говорити, що угруповання вже відсутнє, або воно досить мале - ще рано.

"Так, у них є інша проблема - це неможливість застосовувати свій катерний і корабельний склад через небезпеку виходів у море. Цей факт ми спостерігаємо", - додав Плетенчук.