Поражены НПЗ, нефтебазы и аэродром: известны новые результаты 40-дневной операции СБУ

13 июля Служба безопасности Украины подвела итоги прошлой неделе 40-дневной операции влияния на Россию. Как выяснилось, под удары спецслужбы попали много важных вражеских целей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет СБУ.

На этот раз спецслужба работала по следующим направлениям:

Ранее РБК-Украина сообщало, что СБУ нанесла удары по одному из главных объектов "Транснефть - Урал".

Кроме того, стало известно, что Служба безопасности отработала по авиабазе, порту в Крыму и другим целям врага.

Также мы писали, что бойцы СБС успешно атаковали еще 9 танкеров "теневого флота" РФ .