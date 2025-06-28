Уран в обмен на санкции? Уиткофф на днях должен провести переговоры с Ираном, - NBC News

Специальный посланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф в ближайшее время планирует провести переговоры с Ираном, предлагая Тегерану новую ядерную сделку. США требуют от Тегерана прекратить обогащать уран - а взамен будут предлагать значительное ослабление санкций.

Отмечается, что у Ирана, возможно, все еще осталось некоторое количество обогащенного урана, который иранские войска успели вывезти с ядерных объектов еще до бомбардировок со стороны США.

Также у Ирана может оставаться высокотехнологичное оборудование, необнаруженные туннели и бункеры. Все эти имеющиеся ресурсы теоретически могут позволить Тегерану все же попытаться создать ядерную бомбу.

Однако кроме оборудования, запасов урана и специалистов возникает еще одна проблема. Главной задачей будет скрыть эту деятельность от Израиля, который чувствует себя в небе и в тылу иранцев как дома. Создавать бомбу придется в очень строгой тайне, в противном случае это будет еще один провал.

"Израиль неоднократно демонстрировал, что может избегать мер безопасности Ирана, разоблачать его тайную ядерную деятельность... Израильские ВВС фактически уничтожили противовоздушную оборону Ирана. Сейчас Иран не может защитить ни одну цель на своей территории, особенно вероятные ядерные объекты, от бомбардировок США или Израиля", - пояснило издание.

Политическое решение

В случае, если Иран примет решение создать ядерное оружие несмотря ни на что, то это будет в первую очередь политическое решение. Официально режим аятолл отказался от военной ядерной программы в 2003 году. С того момента Тегеран развивал то, что называл "гражданской ядерной программой" и отвергал любые обвинения в том, что она имеет военное направление.

Парадокс заключается в том, что именно после атаки со стороны Израиля и США Иран может задуматься над тем, что ему реально нужно ядерное оружие. Поскольку из категории "просто мощное вооружение" ядерная бомба перейдет в категорию "необходимое для выживания страны оружие".