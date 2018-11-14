Объединительный собор может состояться 22 ноября, - протоиерей Коваленко

Фото: Георгий Коваленко (orthodoxy.org.ua)

Объединительный собор, задачей которого является принять решение о церковном единстве, может состояться 22 ноября

Бывший пресс-секретарь предстоятеля Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) протоиерей Георгий Коваленко сказал, что проведение Объединительного собора планируется на 22 ноября. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

"Мы в переходном периоде. Московский патриархат определился и в целом, и в Украине. Стоит подождать. Обещают 22 ноября Объединительный собор. Согласно церковных правил и традиций, любое решение священноначалия должно быть рецепиировано, принято или не принято, в том числе духовенством и верными", - отметил Коваленко.

Напомним, ранее глава Верховной рады Андрей Парубий заявил, что Объединительный собор, задачей которого является принять решение о церковном единстве, выбрать предстоятеля единой поместной автокефальной УПЦ, который от ее имени получит Томос об автокефалии УПЦ, должен состояться в Украине до конца ноября

3 ноября, в рамках официального визита в Турцию президент Украины Петр Порошенко заключил соглашение о сотрудничестве и взаимодействии Украины с Вселенским патриархатом. По словам главы государства, соглашение завершает процесс, чтобы предоставление Томоса для Украины произошло по всем канонам православной церкви.

Как писало РБК-Украина ранее, архиерей Константинопольской церкви, представитель Вселенского патриархата при Всемирном совете церквей Иова (Гечи) рассказал, что единственная автокефальная церковь после получения Томоса получит название Православная церковь в Украине.