Поместную церковь может возглавить митрополит, а не патриарх, - УАПЦ

Фото: предстоятель УАПЦ Макарий (church.net.ua)

Возможность перейти к патриаршему укладу появится при переходе иерархов УПЦ МП

Украинскую православную поместную церковь может возглавить иерарх в чине митрополита, а не патриарха. Об этом говорится в материале РБК-Украина "На полпути к томосу: как проходит создание поместной православной церкви".

В частности, предстоятель Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ) митрополит Макарий рассказал РБК-Украина, что по его информации, есть договоренность о том, что новую церковь возглавит иерарх в чине митрополита, а не патриарха.

"Но в будущем, когда в новую церковь начнут приходить епископы из Московского патриархата, а они будут приходить, пусть не все вместе, так по одному, откроется возможность перейти к патриаршему укладу", - отметил он.

В то же время архиепископ УПЦ КП Евстратий (Зоря) отметил, что уклад новой церкви решится на Соборе.

"У нас есть как принципиальная позиция по сохранению патриаршей традиции, так и соображения на счет согласования наших убеждений с потребностями межправославного признания", - добавил он.

Отметим, ранее предстоятелю УПЦ КП Филарету присвоили расширенный титул "архиепископа и митрополита Киевского и Всей Руси-Украины", чтобы его так могли именовать в церквях, которые сразу не готовы признать новую украинскую поместную церковь в качестве патриархата.

К слову, поместные церкви не всегда возглавляет патриарх. К примеру, Кипрскую, Элладскую, Польскую, Албанскую и другие православные церкви возглавляют архиепископы, некоторые из которых имеют титул митрополита.

Напомним, ранее сообщалось, что УПЦ Московского патриархата угрожает отлучить сторонников автокефалии от церкви.

Ранее также стало известно, что УПЦ МП решила не участвовать в создании автокефальной церкви.