УПЦ КП сомневается в шансах митрополита Симеона возглавить новую церковь

Фото: митрополит Симеон (orthodoxy.org.ua)

Церкви ищут компромиссного кандидата, чтобы обеспечить переход иерархов УПЦ МП

Украинская православная церковь (УПЦ) Киевского патриархата сомневается в шансах митрополита Винницкого и Барского Симеона из УПЦ МП возглавить автокефальную церковь. Об этом говорится в материале РБК-Украина "На полпути к томосу: как проходит создание поместной православной церкви".

Отметим, многие иерархи УПЦ Московского патриархата критично относятся к кандидатуре предстоятеля УПЦ КП Филарета. По данным источников в правящей коалиции, идеальный вариант - найти компромиссного человека на пост главы новой церкви для привлечения максимального количества епископов МП.

Таким кандидатом называют, например, митрополита Винницкого и Барского Симеона из УПЦ (МП). Он был единственным, кто на Соборе во вторник не поддержал разрыв с Константинополем и отказ участвовать в создании поместной церкви. Его считают давним знакомым семьи действующего президента Петра Порошенко.

Однако в УПЦ КП к шансам Симеона возглавить новую церковь относятся критично.

"Мне кажется, что распространение слухов о кандидатуре митрополита Симеона - это больше плод светских обсуждений, чем то, что имеет под собой церковную реальность", - считает Евстратий (Зоря).

Напомним, ранее предстоятель Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ) митрополит Макарий заявил, что новую церковь возглавит иерарх в чине митрополита, а не патриарха.

В начале ноября в УПЦ Московского патриархата заявили, что Вселенский патриарх запретил Филарету и Макарию возглавлять новую церковь.