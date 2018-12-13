УПЦ Киевского патриархата проводит собор перед созданием поместной церкви

Фото: предстоятель УПЦ КП Филарет (РБК-Украина)

Собор рассмотрит итоги подготовки к созданию поместной церкви

Накануне Объединительного собора Украинская православная церковь (УПЦ) Киевского патриархата проводит свой архиерейский собор. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТСН.

Сообщается, что иерархи Киевского патриархата собрались в резиденции предстоятеля УПЦ КП Филарета. Предполагается, что на этом соборе могут определиться с поддержкой кандидатов на пост предстоятеля новой поместной церкви.

Напомним, на прошлой неделе пресс-секретарь УПЦ КП Евстратий Зоря заявил, что архиерейский собор 13 декабря рассмотрит итоги подготовительной работы к созданию поместной автокефальной церкви.

15 декабря 2018 года в Киеве пройдет Объединительный собор, на котором провозгласят Православную церковь в Украине, утвердят ее устав и выберут предстоятеля. Избранный предстоятель получит томос об автокефалии из рук Вселенского патриарха Варфоломея.

Отметим, на сегодняшнем брифинге Службы безопасности Украины заявили, что Российская Федерация готовила провокации накануне собора, а наместнику Киево-Печерской лавры митрополиту Павлу поручили координировать акции против томоса.