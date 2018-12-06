В УПЦ КП анонсировали проведение архиерейского собора 13 декабря

Фото: Евстратий Зоря (из открытых источников)

Архиерейский собор должен рассмотреть итоги подготовительной работы к Объединительному собору

В Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) анонсировали проведение архиерейского собора 13 декабря 2018 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-секретаря УПЦ КП Евстратия Зори в Facebook.

Как отметил Зоря, архиерейский собор должен рассмотреть итоги подготовительной работы к Объединительному собору.

"Священный Синод УПЦ КП созывает на 13 декабря 2018 года архиерейский собор Киевского патриархата. Архиерейский собор должен рассмотреть итоги подготовительной работы к Объединительному собору и принять решение относительно Объединительного собора 15 декабря 2018 года", - написал он.

Напомним, ранее сообщалось, что 15 декабря 2018 года в Киеве состоится Объединительный собор, на котором провозгласят создание автокефальной Православной церкви в Украине, утвердят ее устав и выберут предстоятеля. Именно избранный предстоятель и получит томос об автокефалии.

Как сообщал директор Национального института стратегических исследований Ростислав Павленко, согласно томосу, Украинская церковь самостоятельная во внутренней жизни.