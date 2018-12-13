УПЦ Київського патріархату проводить собор перед створенням помісної церкви

Фото: предстоятель УПЦ КП Філарет (РБК-Україна)

Собор розгляне підсумки підготовки до створення помісної церкви

Напередодні Об'єднавчого собору Українська православна церква (УПЦ) Київського патріархату проводить свій архієрейський собор. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТСН.

Повідомляється, що ієрархи Київського патріархату зібралися в резиденції предстоятеля УПЦ КП Філарета. Передбачається, що на цьому соборі можуть визначитися з підтримкою кандидатів на пост предстоятеля нової помісної церкви.

Нагадаємо, минулого тижня прес-секретар УПЦ КП Євстратій Зоря заявив, що архієрейський Собор 13 грудня розгляне підсумки підготовчої роботи до створення помісної автокефальної церкви.

15 грудня 2018 року в Києві пройде Об'єднавчий собор, на якому проголосять Православну церкву в Україні, затвердять її статут і оберуть предстоятеля. Обраний предстоятель отримає томос про автокефалію з рук Вселенського патріарха Варфоломія.

Відзначимо, на сьогоднішньому брифінгу Служби безпеки України заявили, що Російська Федерація готувала провокації напередодні собору, а наміснику Києво-Печерської лаври митрополиту Павлу доручили координувати акції проти томосу.



