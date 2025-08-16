УПЛ. Краснопір урятував "Карпати" в другому матчі поспіль: "Колос" не встояв у меншості (відео)

Ковалівський "Колос" більшу частину матчу з львівським "Карпатами" грав у меншості і не втримав переможний результат. Ковалівці втратили перші очки в сезоні української Прем'єр-ліги.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.
УПЛ, 3-й тур
"Колос" – "Карпати" – 1:1
Голи: Климчук, 20 – Краснопір, 67
Вилучення: Ррапай ("Колос"), 35 (пряма червона)
Ковалівці, що вийшли на матч у статусі одного з лідерів першості (після двох турів мали разом з "Динамо" по 6 очок), почали дуже потужно.
Вже на 20-й хвилині команда Руслана Костишина вийшла вперед. Після швидкого вкидання ауту Гагнідзе відпасував на вільного Климчука, який точно пробив.
В подальшому "Колос" контролював гру, доки на 30-й хвилині над стадіоном не пролунав сигнал тривоги. Команди вимушено відпочивали майже півгодини. А коли повернулись на поле, ситуація раптово змінилася.
Судді згадали про небезпечний підкат півзахисника господарів Ррапая, який стався ще до тривоги. І після перегляду ВАР косовар побачив перед собою червону картку. Так "Колос", який шукав щастя в атаці, мусив змінювати план на гру.
Після перерви "Карпати", користуючись чисельною перевагою, стали помітно підтискати і зрештою досягли свого. Рятівний гол, як і в попередньому матчі з "Шахтарем" записав на свій рахунок Краснопір.
Більш того, відчувши смак успіху, "Карпати" протягом наступних хвилин мали декілька чудових нагод, щоб забити переможний м'яч. Але ковалівці встояли.
"Колос" втратив перші очки в сезоні, але все ще продовжує утримували лідерство в таблиці УПЛ, маючи 7 пунктів у активі.
Ситуація може змінитися сьогодні після матчу "Епіцентр" – "Динамо", який стартує о 18:00 в Тернополі.
Натомість "Карпати" ніяк не можуть відчути смак перемоги: у них – дві нічиї та поразка.
Раніше ми повідомили, що "Динамо" зіграє з "Маккабі" в Лізі Європи на недружній території.
Також читайте, як українські клуби врятували позиції в Таблиці коефіцієнтів УЄФА після невдалого тижня.