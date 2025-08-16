УПЛ. Краснопир спас "Карпаты" во втором матче подряд: "Колос" не устоял в меньшинстве (видео)

Ковалевский "Колос" большую часть матча с львовским "Карпатами" играл в меньшинстве и не удержал победный результат. Ковалевцы потеряли первые очки в сезоне украинской Премьер-лиги.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.
УПЛ, 3-й тур
"Колос" - "Карпаты" - 1:1
Голы: Климчук, 20 - Краснопир, 67
Удаление: Ррапай ("Колос"), 35 (прямая красная)
Ковалевцы, вышедшие на матч в статусе одного из лидеров первенства (после двух туров имели вместе с "Динамо" по 6 очков), начали очень мощно.
Уже на 20-й минуте команда Руслана Костышина вышла вперед. После быстрого вбрасывания аута Гагнидзе отпасовал на свободного Климчука, который точно пробил.
В дальнейшем "Колос" контролировал игру, пока на 30-й минуте над стадионом не прозвучал сигнал тревоги. Команды вынужденно отдыхали почти полчаса. А когда вернулись на поле, ситуация внезапно изменилась.
Судьи вспомнили об опасном подкате полузащитника хозяев Ррапая, который произошел еще до тревоги. И после просмотра ВАР косовар увидел перед собой красную карточку. Так "Колос", который искал счастья в атаке, должен был менять план на игру.
После перерыва "Карпаты", пользуясь численным преимуществом, стали заметно поджимать и в конце концов достигли своего. Спасительный гол, как и в предыдущем матче с "Шахтером" записал на свой счет Краснопир. Форвард "львов" воспользовался роскошной передачей от Мирошниченко.
Более того, почувствовав вкус успеха, "Карпаты" в течение следующих минут имели несколько прекрасных возможностей, чтобы забить победный мяч. Но ковалевцы устояли.
"Колос" потерял первые очки в сезоне, но все еще продолжает удерживали лидерство в таблице УПЛ, имея 7 пунктов в активе.
Ситуация может измениться сегодня после матча "Эпицентр" - "Динамо", который стартует в 18:00 в Тернополе.
Зато "Карпаты" никак не могут почувствовать вкус победы: у них - две ничьи и поражение.
