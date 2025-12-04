ua en ru
Чт, 04 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Мирний план США Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Все упирається в безпеку. В ОБСЄ розповіли, чи розгорнуть місію в Україні

Четвер 04 грудня 2025 20:23
UA EN RU
Все упирається в безпеку. В ОБСЄ розповіли, чи розгорнуть місію в Україні Фото: глава МЗС Фінляндії Еліна Валтонен (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко

Місія з моніторингу припинення вогню в Україні під егідою ОБСЄ може розпочатися лише тоді, коли будуть забезпечені безпекові умови.

Як повідомляє РБК-Україна, про це під час пресконференції заявила міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен.

За її словами, зараз є "дуже багато невизначеності" щодо мирних переговорів між Україною та РФ, а також можливого перемир'я. Вона наголосила, що саме країна-агресорка досі не виявляла готовності до мирних переговорів.

"Тому коментувати будь-які деталі (місії - ред) станом на зараз надзвичайно складно, але ми готові до різних варіантів розвитку подій", - зазначила Валтонен.

Фінська міністерка додала, що представники ОБСЄ діятимуть "лише в тих районах, де можна гарантувати безпеку".

"Я б сказала, що характер війни, який істотно змінився навіть під час цієї жахливої загарбницької війни, яку Росія веде проти України, де використання дронів є чимось, чого ми раніше практично не бачили, означає, що функція моніторингу стає більш складною", - сказала вона.

Валтонен наголосила, що йдеться про "складне завдання", адже лінія зіткнення простягнулася на 1200 км та на 100 км углиб в обох напрямках.

Нагадаємо, в жовтні голова Парламентської асамблеї ОБСЄ Пере Хуан Понс призначив Каріну Одебрінк спецпредставником з питань викрадення Росією українських дітей.

Зазначимо, голова МЗС Андрій Сибіга раніше повідомив, що Україна готує комплексну реформу ОБСЄ, яка буде здатна за п'ять кроків вивести міжнародну організацію з глухого кута.

Читайте РБК-Україна в Google News
ОБСЄ Російська Федерація Україна Війна в Україні
Новини
ЄС розглядає радикальне рішення щодо російських активів: FT дізналось деталі
ЄС розглядає радикальне рішення щодо російських активів: FT дізналось деталі
Аналітика
"Бебі-буму після війни не буде": інтерв'ю Лібанової про міграцію, кризу кадрів і настрої українців
Катерина Гончарова, Тетяна Пархомчук "Бебі-буму після війни не буде": інтерв'ю Лібанової про міграцію, кризу кадрів і настрої українців