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Виведе з глухого кута за 5 кроків: Україна готує проект реформи ОБСЄ

Четвер 31 липня 2025 13:14
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Виведе з глухого кута за 5 кроків: Україна готує проект реформи ОБСЄ Фото: Андрій Сибіга (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун

Україна готує комплексну реформу ОБСЄ, яка буде здатна за п'ять кроків вивести міжнародну організацію з глухого кута.

Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МЗС.

"Міністр (під час брифінгу з фінською колегою Еліною Валтонен – ред.) окремо відзначив принциповість Фінського головування ОБСЄ та висловив вдячність за запрошення президента України до онлайн-виступу на засіданні, присвяченому 50-й річниці Гельсінського Заключного акту", - йдеться у повідомленні МЗС.

За словами Себіги, Україна невдовзі запропонує комплексну реформу ОБСЄ – п’ять кроків, які здатні вивести організацію з глухого кута.

"Мир, безпека та справедливість в регіоні ОБСЄ – неподільні. Відновлюючи їх для України, ми відновлюємо їх для кожної миролюбної країни", - заявив глава МЗС України.

Нагадаємо, 1 січня Фінляндія перебрала на себе головування в Організації з безпеки і співробітництва в Європі у середу. Країна заявила, що зосередиться на дотриманні принципів ОБСЄ та підтримці України.

Україна та ОБСЄ

Організація з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) – це найбільша у світі регіональна міжурядова організація з питань безпеки, що має статус спостерігача в ООН. Організація об'єднує 57 країн-учасниць з Європи, Азії та Північної Америки.

Після розпаду Радянського Союзу Верховна Рада України, за правонаступництвом, з 30 січня 1992 року стала повноправним членом Парламентській асамблеї Наради з безпеки і співробітництва в Європі. З того часу Україна бере участь у роботі всіх колективних керівних органів організації, виробленні й ухваленні ними рішень з різних питань її діяльності.

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МЗС України Андрій Сибіга ОБСЄ
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