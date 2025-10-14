ua en ru
В ОБСЄ призначили спецпредставника щодо викрадених українських дітей

Відень, Вівторок 14 жовтня 2025 21:28
В ОБСЄ призначили спецпредставника щодо викрадених українських дітей
Автор: Іван Носальський

Голова Парламентської асамблеї ОБСЄ Пере Хуан Понс призначив Каріну Одебрінк спеціальним представником з питань викрадення Росією українських дітей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ПА ОБСЄ

У Парламентській асамблеї звернули увагу, що таке призначення відбулося після нещодавнього візиту Одебрінк до Києва, під час якого проблему викрадення українських дітей було визнано однією з першочергових.

"Вкрай важливо об'єднати зусилля міжнародних майданчиків, коаліцій та асамблей, щоб покласти край незаконним викраденням, що здійснюються Росією. Разом ми можемо допомогти повернути цих дітей додому", - зазначила Одебрінк, коментуючи своє призначення.

Що відомо про Одебрінк

Каріна Одебрінк активно займається темою викрадення та депортації Росією українських дітей як спеціальний доповідач Парламентської групи підтримки України ПА ОБСЄ, а також у ролі доповідача 3-го Спільного комітету Асамблеї.

У липні вона представила детальну доповідь під назвою "Викрадення Росією українських дітей та їхня депортація", де закликала до посилення міжнародного співробітництва, зокрема через Міжнародну коаліцію з повернення українських дітей та ініціативу президента України Володимира Зеленського "Bring Kids Back UA".

Чим займеться Одебрінк

Каріна Одебрінк координуватиме роботу ПА ОБСЄ з питання викрадення та депортації українських дітей - це один з основних напрямків Асамблеї. Вона співпрацює з міжнародними партнерами, Верховною Радою, українськими структурами та виконавчими органами ОБСЄ, допомагаючи зміцнювати міжпарламентську взаємодію і стійкість України.

Одебрінк також стежитиме за притягненням до відповідальності за порушення прав людини, міжнародного гуманітарного права та можливі воєнні злочини, включно з насильницьким вивезенням дітей, затриманнями цивільних і випадками сексуального насильства під час війни.

Нагадаємо, у четвер, 9 жовтня, керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що Україні вдалося повернути з окупації 23 дітей.

