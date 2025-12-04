ua en ru
Главная » Новости » В мире

Все упирается в безопасность. В ОБСЕ рассказали, развернут ли миссию в Украине

Четверг 04 декабря 2025 20:23
Все упирается в безопасность. В ОБСЕ рассказали, развернут ли миссию в Украине Фото: глава МИД Финляндии Элина Валтонен (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

Миссия по мониторингу прекращения огня в Украине под эгидой ОБСЕ может начаться только тогда, когда будут обеспечены условия безопасности.

Как сообщает РБК-Украина, об этом во время пресс-конференции заявила министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен.

По ее словам, сейчас есть "очень много неопределенности" относительно мирных переговоров между Украиной и РФ, а также возможного перемирия. Она подчеркнула, что именно страна-агрессор до сих пор не проявляла готовности к мирным переговорам.

"Поэтому комментировать любые детали (миссии - ред) по состоянию на сейчас чрезвычайно сложно, но мы готовы к различным вариантам развития событий", - отметила Валтонен.

Финский министр добавила, что представители ОБСЕ будут действовать "только в тех районах, где можно гарантировать безопасность".

"Я бы сказала, что характер войны, который существенно изменился даже во время этой ужасной захватнической войны, которую Россия ведет против Украины, где использование дронов является чем-то, чего мы раньше практически не видели, означает, что функция мониторинга становится более сложной", - сказала она.

Валтонен подчеркнула, что речь идет о "сложной задаче", ведь линия соприкосновения протянулась на 1200 км и на 100 км вглубь в обоих направлениях.

Напомним, в октябре председатель Парламентской ассамблеи ОБСЕ Пере Хуан Понс назначил Карину Одебринк спецпредставителем по вопросам похищения Россией украинских детей.

Отметим, глава МИД Андрей Сибига ранее сообщил, что Украина готовит комплексную реформу ОБСЕ, которая будет способна за пять шагов вывести международную организацию из тупика.

