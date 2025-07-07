Уперше за кілька місяців: хусити завдали удару по судну в Червоному морі

Грецький суховантаж Magic Seas під прапором Ліберії було атаковано за допомогою безпілотних катерів, стрілецької зброї та ручних гранатометів. Моряки, які перебували на судні, відкрили вогонь у відповідь.

"Два безпілотні надводні апарати вдарили по лівому борту судна, пошкодивши вантаж судна. Ще два було перехоплено та знищено", - повідомили в UKMTO.

Під час інциденту корабель загорівся і почав йти під воду. Інформація про поранених членів екіпажу не надходила. За словами джерел в агентстві, моряки покинув судно.

Хусити пізніше взяли на себе відповідальність за атаку. Вони заявили, що напали на суховантаж на знак "підтримки" палестинців у Газі.

Примітно, що це був перший подібний напад хуситів у життєво важливому судноплавному коридорі в Червоному морі з середини квітня. Тоді в районі Адена вперше за кілька місяців члени єменського угруповання слідували на невеликих суднах за кораблем і вели по ньому вогонь.