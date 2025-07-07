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Впервые за несколько месяцев: хуситы нанесли удар по судну в Красном море

Иллюстративное фото: йеменские хуситы (Getty Images)
Автор: Мария Рагуткина

Йеменские хуситы 6 июля напали на судно в 51 морской миле к юго-востоку от портового города Ходейда в Красном море.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters и отчет Агентства морских торговых операций Британии (UKMTO).

Греческий сухогруз Magic Seas под флагом Либерии атакован с помощью беспилотных катеров, стрелкового оружия и ручных гранатометов. Моряки, которые находились на судне, открыли ответный огонь.

"Два беспилотных надводных аппарата ударили по левому борту судна, повредив груз судна. Еще два были перехвачены и уничтожены ", - сообщили в UKMTO.

Во время инцидента корабль загорелся и начал уходить под воду. Информация о раненых членах экипажа не поступала. По словам источников в агентстве, моряки покинул судно.

Хуситы позже взяли на себя ответственность за атаку. Они заявили, что напали на сухогруз в знак "поддержки" палестинцев в Газе.

Примечательно, что это было первое подобное нападение хуситов в жизненно важном судоходном коридоре в Красном море с середины апреля. Тогда в районе Адена впервые за несколько месяцев члены йеменской группировки следовали на небольших судах за кораблем и вели по нему огонь.

Операция против хуситов

16 марта йеменские хуситы обстреляли американский авианосец США USS Harry S Truman в Красном море.

Спустя месяц, 17 апреля, стало известно о масштабной атаке американцев, которые нанесли удары по объектам в Йемене.

На следующий день ВС США сообщили, что атакован топливный порт Рас-Иса, который находится под контролем хуситов.

В конце апреля США и Великобритания провели еще одну совместную операцию против группировки.

О том, кто такие хуситы, и почему они нападают на корабли в Красном море, - в материале РБК-Украина.

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Йемен