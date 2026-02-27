UA

Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Уперше в історії: Меланія Трамп очолить засідання Радбезу ООН

Фото: Меланія Трамп (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Перша леді США і дружина Дональда Трампа - Меланія, найближчими днями очолить засідання Ради безпеки ООН. Це відбудеться 2 березня.

Про це заявив постпред США при ООН Майк Волтц, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його пост у соцмережі Х.

Як відомо, днями ротаційне головування в Радбезі ООН перейде до США. Але засідання вперше очолить дружина чинного президента, хоча зазвичай вони відбуваються під головуванням посла або високопоставленого члена уряду країни-представника за ротацією.

"Меланія Трамп уперше як перша леді США головуватиме в Раді безпеки - у перший же день головування Америки в раді. Зробимо ООН знову великою!", - написав він.

На сторінці офісу першої леді США в Х уточнили, що виступ Меланії Трамп буде присвячений ролі освіти в просуванні толерантності та миру в усьому світі.

"Під керівництвом пані Трамп... члени Ради розглядатимуть питання освіти, технологій, миру і безпеки", - додали в офісі.

Reuters, пославшись на слова представника ООН, теж пише, що "це буде перший випадок, коли дружина чинного світового лідера головуватиме на засіданні Ради безпеки, що складається з 15 членів".

 

Сполучені Штати АмерикиООНМелания Трамп