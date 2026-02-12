Меланія Трамп заявила про повернення нової групи українських дітей додому
Перша леді США Меланія Трамп 12 лютого вдалося повернути додому неназвану кількість українських дітей, яких вивезли до РФ після початку війни Росії проти України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Білого дому.
Зазначається, що це вже третій раз, коли Меланія Трамп змогла повернути додому дітей, яких росіяни вивезли з України. Коментуючи це, сама перша леді США заявила, що Україна та Росія "віддані справі повернення дітей".
"Хоча всі сторони співпрацюють, і наші комунікації залишаються міцними, я закликаю Росію та Україну активізувати свої зусилля для забезпечення безпечного повернення кожної дитини до її сімей та опікунів", - сказала вона.
За словами першої леді, тривають переговори щодо повернення інших дітей. Вона анонсувала подальший прогрес у цій справі.
"Сьогодні відзначається третє возз’єднання з тих пір, як я почала стратегічно співпрацювати з обома країнами. Я не сумніваюся, що буде ще більше прогресу", - заявила Меланія Трамп.
Нагадаємо, 5 лютого стало віоомо, що Меланія Трамп продовжує контактувати з командою російського диктатора Володимира Путіна щодо повернення українських дітей, яких окупанти вивезли до Росії. Тоді вона заявила, що скоро буде досягнуто успіху.
Ще у липні Меланія Трамп написала листа російському диктатору Володимиру Путіну. У ньому вона закликала захистити українських дітей, які були депортовані до Росії. Після цього несподівано вона отримала відповідь від Путіна на її лист. Відтоді вони мали "відкритий канал комунікації".
Москва надала першій леді США інформацію про українських дітей, яких уже вдалося повернути. А в грудні 2025 року за сприяння Меланії Трамп повернули з Росії сімох українських дітей.