Келлог розповів про листа Меланії Трамп для Путіна

Про це заявив спецпредставник президента США з питань України генерал у відставці Кіт Келлог, передає кореспондент РБК-Україна .

Келлог наголосив на важливості повернення дітей, які опинилися в зоні конфлікту.

"У мене четверо внуків, я дуже не хочу, щоб вони чули навіть про наступну війну. Я хочу, щоб ніхто з них не знав про реалії війни. Більшість моєї команди знає про ці реалії", - сказав він.

За словами Келлога, Меланія написала навіть листа диктатору Путіну з вимогою повернути дітей.

Водночас дружина президента України Олена Зеленська відповіла листом Меланії, саме про те що необхідно повернути дітей додому..

"Ми маємо на собі обов'язок як дорослі, щоб наші діти виросли в нормальних умовах", - зазначив Келлог.