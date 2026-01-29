ua en ru
Є відповідь Путіна: Меланія Трамп очікує успіх у поверненні українських дітей

Четвер 29 січня 2026 20:29
UA EN RU
Є відповідь Путіна: Меланія Трамп очікує успіх у поверненні українських дітей Фото: перша леді США Меланія Трамп (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Перша леді США Меланія Трамп розповіла, яку відповідь отримала від російського диктатора Володимира Путіна щодо її прохання про повернення українських дітей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на її інтерв’ю в програмі "Ранок з Марією" на каналі Fox Business.

За словами Меланії Трамп, Путін відреагував на її лист, у якому йшлося про возз’єднання українських і російських дітей з батьками. Крім того, вона повідомила, що її представник зараз підтримує постійний зв’язок із російською стороною щодо цього питання.

"Так, він відповів. Я отримала від нього листа. Мій представник на зв’язку з російською стороною, і ми продовжуємо працювати над возз’єднанням дітей", - зазначила перша леді США.

Меланія Трамп також підкреслила, що для неї дана тема має особливе значення. За словами першої леді, найцінніше в цій роботі - бачити щастя дітей і їхніх батьків після возз’єднання.

"Кожен хоче бути разом зі своєю дитиною. Сподіваюся, скоро знову зможемо говорити про великий успіх", - додала вона наостанок.

Депортація українських дітей до Росії

Вивезення дітей з України після початку повномасштабної війни Росії стало однією з причин, через яку Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордери на арешт російського президента Володимира Путіна та уповноваженої з прав дитини в РФ Марії Львової-Бєлової.

Відомо, що з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у лютому 2022 року окупанти примусово вивезли з України понад 19,5 тисяч дітей. Повернути на батьківщину вдалося лише трохи більше тисячі осіб, а решта досі перебуває під контролем російської сторони або в умовах депортації.

Лист Меланії Трамп Путіну і його наслідки

Нагадаємо, у липні перша леді США Меланія Трамп звернулася з листом до Володимира Путіна. У ньому вона закликала захистити українських дітей, які були депортовані в Росію.

Таким чином, вона відкрила канал комунікації з главою Кремля для повернення дітей в Україну.

Нагадаємо, в грудні сімох українських дітей повернули на батьківщину з Росії. Це сталося за сприяння першої леді США Меланії Трамп.

