Впервые в истории: Мелания Трамп возглавит заседание Совбеза ООН

Первая леди США и супруга Дональда Трампа - Мелания, в ближайшие дни возглавит заседание Совета безопасности ООН. Это произойдет 2 марта.
Об этом заявил постпред США при ООН Майк Уолтц, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в соцсети Х.
Как известно, на днях ротационное председательство в Совбезе ООН перейдет к США. Но заседание впервые возглавит супруга действующего президента, хотя обычно они проходят под председательством посла или высокопоставленного члена правительства страны-представителя по ротации.
"Мелания Трамп впервые как первая леди США будет председательствовать в Совете безопасности - у первый же день председательства Америки в совете. Сделаем ООН снова великой!", - написал он.
На странице офиса первой леди США в Х уточнили, что выступление Мелании Трамп будет посвящено роли образования в продвижении толерантности и мира во всем мире.
"Под руководством госпожи Трамп... члены Совета будут рассматривать вопросы образования, технологий, мира и безопасности", - добавили в офисе.
Reuters сославшись на слова представителя ООН тоже пишет, что "это будет первый случай, когда супруга действующего мирового лидера будет председательствовать на заседании Совета безопасности, состоящего из 15 членов".
Напомним, в 2025 году Мелания Трамп написала письмо главе Кремля Владимиру Путину, в котором попросила вернуть Украины детей, которых Россия похитила в ходе полномасштабной войны.
В конце января 2026 года Мелания Трамп в одном из эфиров сказала, что получила ответ от Путина, добавив, что ее представитель на связи с российской стороной и работа над возвращением детей продолжается.
И такой контакт действительно имеет результат. В частности, в начале декабря в Украину к своим семьям были возвращены шесть мальчиков и одна девочка.
Уже в февраля 12 числа Мелания Трамп смогла вернуть еще одну группу детей, которых россияне вывезли из Украины. Количество в Белом доме не озвучили, но уточнили, что это уже третий раз, когда Россия возвращает детей при содействии Мелании.