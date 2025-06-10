Уперше з 2020 року: Росія відновить пряме залізничне сполучення з КНДР

Росія вперше з 2020 року відновить пряме залізничне сполучення з Північною Кореєю. Пасажирський поїзд курсуватиме з 17 червня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву РЖД .

"За погодженням із Міністерством залізниць КНДР із 17 червня відновлюємо курсування міжнародних безпересадочних вагонів між Пхеньяном і Москвою, а з 19 червня - між Пхеньяном і Хабаровськом", - повідомили в РЖД.

Зазначено, що безпересадковий маршрут Пхеньян - Москва є найдовшим у світі. Час у дорозі становить вісім діб.

Пряме залізничне сполучення між Росією і КНДР було зупинено під час пандемії коронавірусу в лютому 2020 року. Таким чином, перевезення відновлюються вперше більш ніж за п'ять років.

Примітно, що між двома країнами також активно використовується останнім часом залізниця для постачання зброї та інших військових вантажів, призначених для використання Росією в її агресії проти України.