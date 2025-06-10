Впервые с 2020 года: Россия восстановит прямое железнодорожное сообщение с КНДР

Россия впервые с 2020 года восстановит прямое железнодорожное сообщение с Северной Кореей. Пассажирский поезд будет курсировать с 17 июня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление РЖД .

"По согласованию с Министерством железных дорог КНДР с 17 июня возобновляем курсирование международных беспересадочных вагонов между Пхеньяном и Москвой, а с 19 июня – между Пхеньяном и Хабаровском", - сообщили в РЖД.

Отмечено, что беспересадочный маршрут Пхеньян - Москва является самым длинным в мире. Время в пути составляет восемь суток.

Прямое железнодорожное сообщение между Россией и КНДР было остановлено во время пандемии коронавируса в феврале 2020 года. Таким образом, перевозки восстанавливаются впервые более чем за пять лет.

Примечательно, что между двумя странами также активно используется в последнее время железная дорога для поставок оружия и других военных грузов, предназначенных для использования Россией в ее агрессии против Украины.