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Впервые с 2020 года: Россия восстановит прямое железнодорожное сообщение с КНДР

Россия, Вторник 10 июня 2025 00:04
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Впервые с 2020 года: Россия восстановит прямое железнодорожное сообщение с КНДР Фото: РФ запустит поезд в КНДР (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Россия впервые с 2020 года восстановит прямое железнодорожное сообщение с Северной Кореей. Пассажирский поезд будет курсировать с 17 июня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление РЖД.

"По согласованию с Министерством железных дорог КНДР с 17 июня возобновляем курсирование международных беспересадочных вагонов между Пхеньяном и Москвой, а с 19 июня – между Пхеньяном и Хабаровском", - сообщили в РЖД.

Отмечено, что беспересадочный маршрут Пхеньян - Москва является самым длинным в мире. Время в пути составляет восемь суток.

Прямое железнодорожное сообщение между Россией и КНДР было остановлено во время пандемии коронавируса в феврале 2020 года. Таким образом, перевозки восстанавливаются впервые более чем за пять лет.

Примечательно, что между двумя странами также активно используется в последнее время железная дорога для поставок оружия и других военных грузов, предназначенных для использования Россией в ее агрессии против Украины.

Военное сотрудничество России и КНДР

Россия и Северная Корея тесно сотрудничают в ряде сфер, в том числе, в военной. Диктаторы обеих стран ездят в гости друг к другу. Так, Ким Чен Ын неоднократно приезжал к Путину на бронепоезде. В то же время, российский диктатор ездил к нему в Пхеньян.

Напомним, в июне 2024 года российской диктатор Владимир Путин и его северокорейский коллега Ким Чен Ын подписали в Пхеньяне договор о "стратегическом партнерстве", который предусматривает оказание взаимопомощи в случае "агрессии" против одной из двух стран.

После этого стало известно, что северокорейские солдаты были отправлены в Россию для прохождения там военной подготовки.

В РФ подтвердили, что солдаты КНДР воюют в войне против Украины. Это случилось после того, как украинские военные взяли в плен нескольких военных в Курской области.

Кроме этого в рамках сотрудничества Северная Корея предоставляла России оружие и ракеты, которые используются для ударов по украинским городам, и технологии для их модернизации.

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