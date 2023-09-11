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Бронепоїзд Кім Чен Ина рушив у напрямку Владивостока, - південнокорейські ЗМІ

Росія, Понеділок 11 вересня 2023 13:22
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Бронепоїзд Кім Чен Ина рушив у напрямку Владивостока, - південнокорейські ЗМІ Фото: Кім Чен Ына на бронепоїзді рушив до Владивостока на зустріч із Путіним (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Північнокорейський диктатор Кім Чен Ин вирушив до Росії на своєму розкішному бронепоїзді. У Владивостоці заплановані переговори з Володимиром Путіним щодо постачання зброї, щоб допомогти військовій машині Кремля.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на південнокорейські ЗМІ.

Особистий поїзд Кіма повільно рушив у напрямку північно-східного кордону, повідомило телебачення YTN із посиланням на анонімного представника уряду Південної Кореї. Чиновник сказав, що Кім може провести саміт із Путіним у середу.

Газета Dong-A Ilbo також повідомила, що поїзд прямував до Росії і, як очікується, перетне кордон рано вранці у вівторок.

"Спецслужби вважають, що поїзд, в якому, ймовірно, їде Кім Чен Ин, рухається до Владивостока", - повідомив інформаційному агентству Yonhap представник південнокорейського уряду. Офіційні ЗМІ Північної Кореї не згадали про подорож.

Північна Корея та Росія мають залізничне сполучення на кордоні, а звідти до Владивостока близько 150 кілометрів. Поїздка Кіма стане першою за межами Корейського півострова з того часу, як він востаннє зустрічався з Путіним у цьому місті чотири роки тому. Поїзд Кіма рухається повільно, і його поїздка до міста на сході Росії займає близько 20 години, щоб дістатися пункту призначення, повідомило Yonhap.

Зустріч ізгоїв-диктаторів

Очікується, що цього тижня Кім вирушить до Владивостока, щоб зустрітися з Путіним під час щорічного Східного економічного форуму, який розпочався в неділю і триватиме до середи.

Кремль заявив, що Путін буде у Владивостоці на початку цього тижня, але не згадав про візит Кіма. Путін сказав, що він прагне зміцнити зв'язки з Північною Кореєю "на всіх фронтах"

США протягом кількох місяців звинувачували Північну Корею у постачанні боєприпасів, щоб допомогти Путіну у війні з Україною. Минулого тижня Вашингтон знову заявив, що переговори щодо зброї між Росією та Північною Кореєю "активно просуваються".

Запит Кремля

Нагадаємо, наразі РФ домовляється з КНДР про постачання артилерійських боєприпасів та інших видів озброєнь. За інформацією Financial Times, сторони готові укласти угоду.

Проте співрозмовник РБК-Україна у спецслужбах повідомив, що підтвердження цієї інформації поки що немає.

Детальніше про постачання зброї з Північної Кореї читайте у матеріалі РБК-Україна "Навіщо Росії снаряди КНДР і чи наважиться Кім Чен Ин їх передати: думку експертів".

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